Polonia.- El Constitucional polaco recuerda a la UE que no tiene jurisdicción sobre su legislación nacional del aborto

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Tribunal Constitucional de Polonia, Julia Przylebska, ha denunciado este viernes la reciente condena del Parlamento Europeo contra las restrictivas leyes nacionales sobre el aborto como una interferencia "sin precedentes" y ha recordado a Bruselas que no tiene ningún tipo de jurisdicción a este respecto.



"La UE no tiene ni jurisdicción para contextualizar los dictámenes del Tribunal Constitucional de un país miembro ni para revisar la legalidad de las decisiones de sus magistrados", ha zanjado Przylebska en declaraciones realizadas a la agencia de noticias polaca PAP, después de que este mismo tribunal dictaminara en octubre una prohibición adicional contra el aborto incluso en casos en los que el feto presentara malformaciones graves.



Este dictamen ha generado una ola de protestas lideradas por movimientos por los derechos de las mujeres ante lo que consideran como la prohibición del aborto en prácticamente todos los casos, en la expansión y endurecimiento de una legislación que ya era, de por sí, una de las más restrictivas de Europa.



La resolución aprobada por la Eurocámara el pasado jueves denuncia que la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que da pie a la reforma presentada por Varsovia "pone en riesgo la salud y las vidas de las mujeres", y considera que prohibir el aborto por malformación del feto conduciría a un incremento de abortos "clandestinos e inseguros".



Los eurodiputados recalcan que el acceso a servicios de salud reproductiva y el respeto a la autonomía reproductiva de las mujeres y su capacidad de elección son claves para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y la igualdad de género.



Además, la Eurocámara ha puesto el acento en la falta de dependencia del poder judicial polaco, puesto que el tribunal que dictó sentencia sobre el aborto está formado por jueces elegidos por el gobernante Ley y Justicia.



En respuesta, Przylebska ha asegurado que "la resolución del Parlamento Europeo sobre el aborto es un intento sin precedentes de interferir en los asuntos políticos internos de la República de Polonia y no está cubierta por los tratados europeos", antes de denunciar que "los eurodiputados están invadiendo el ámbito de la independencia del Tribunal Constitucional, lo que viola la separación de poderes y, por tanto, los cimientos de la democracia".

