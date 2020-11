Paula Echevarría y su madre, sesión de belleza para dos

26/11/2020 Paula Echevarr�a dar� la bienvenida en abril a su segundo hijo, Miguel EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Paula Echevarría está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Centrada completamente en cuidarse y disfrutando como nunca de su segundo embarazo, la actriz ya no puede ocultar su incipiente barriguita de cuatro meses, de la que cada vez más a menudo presume orgullosa e ilusionada. Feliz, la influencer disfrutó de una ajetreada mañana en compañía de su madre, Elena, que ha viajado a Madrid para visitar a su hija y a su nieta, Daniella



Sin separarse de su madre, Paula aprovechó la jornada para dedicarse unas horas de mimos y cuidados junto a una de las personas más importantes de su vida, con quien tiene una relación de lo más especial. A pesar de la lluvia, ambas acudieron a uno de los centros de belleza preferidos de la ex de David Bustamante, Tacha Beauty, en el que pasaron varias horas para salir radiantes y completamente renovadas.



A toda prisa a la salida del centro de belleza, y sin contarnos cómo lleva su embarazo, Paula y su madre se subieron al coche que les estaba esperando en la puerta, ya que en esta ocasión la actriz había pedido a una de las empleadas que le acercara su coche a pocos metros de la puerta para evitar la lluvia.



Apostando por la comodidad, sobre todo en estos momentos, la asturiana eligió un look muy cómodo e informal, pero con algunos de los 'must' de la temporada como la combinación de los cuadros y los flecos en su chaqueta. Con pantalón vaquero roto y blusa blanca, Paula eligió unas zapatillas de deporte de su propia marca 'Space Flamingo', de la que se ha convertido en su mejor embajadora.