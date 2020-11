Paraguay descarta una segunda ola de coronovirus a pesar del repunte de casos

La situaci�n epidemiol�gica actual se parece a la vivida unos meses atr�s, cuando el pa�s registr� durante unas ocho semanas un n�mero estable de entre 5.000 y 5.500 casos semanales, para despu�s descender. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 27 nov (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, aseguró este viernes, en su conferencia de prensa semanal, que el país no ha entrado todavía en la segunda ola de coronavirus, a pesar del repunte de casos observados en las últimas semanas.

"Tenemos una meseta con oscilaciones que es bastante prolongada", apuntó el ministro, y agregó que ese ascenso en los contagios es "el precio que se paga por una mayor apertura".

La situación epidemiológica actual se parece a la vivida unos meses atrás, cuando el país registró durante unas ocho semanas un número estable de entre 5.000 y 5.500 casos semanales, para después descender.

Con el repunte actual, Mazzoleni alertó de que el país se está aproximando a los niveles de esa meseta y pidió a sus compatriotas que sigan cumpliendo con las recomendaciones sanitarias y lleven mascarillas, ya que este viernes entró en vigor la ley que obliga a su uso.

Además, los instó a "administrar" los riesgos, ya que "cada vez que uno sale de la casa se expone a un riesgo", por lo que recomendó evitar acudir a eventos sociales la misma semana y espaciar los contactos.

En este sentido, también adelantó que "no va a haber avances en cronogramas de eventos y número de personas" en lo que resta de año porque los indicadores epidemiológicos desaconsejan esos pasos.

Por tanto, se descarta la presencia de público en los partidos de fútbol del torneo Clasura de fútbol.

PEREGRINACIÓN A CAACUPÉ

Como ya avanzó el miércoles, Mazzoleni recordó que su cartera está preparando un proyecto de decreto para presentar al Ejecutivo, con el fin de restringir las peregrinaciones a la localidad de Caacupé, a unos 54 kilómetros de Asunción, con motivo de la festividad mariana del 8 de diciembre.

El Ministerio de Salud espera que el Gobierno establezca un perímetro alrededor de la Basílica en el que solo se permita "la apertura de negocios de la cadena de alimentos y farmacias", similar a una vuelta al a Fase 0 de la cuarentena.

Además, tampoco se permitirá la presencia de niños menores de 12 años y de personas mayores de 60.

"Instamos una vez más a la ciudadanía a vivir las fiestas marianas desde su comunidad, desde sus parroquias o a través de las plataformas de la televisión, redes sociales... Pero no ir a Caacupé", recalcó el ministro.

Desde este fin de semana, las misas serán a puerta cerrada y sin altavoces en el exterior, para evitar aglomeraciones fuera de las iglesias.

COMPRA DE VACUNAS

Mazzoleni comentó que el ministerio ha invertido 7 millones de dólares a través de la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la Organización Mundial de la Salud para la compra de vacunas.

"La inversión que se hace es segura, de manera que si hay algún proyecto de vacuna que fracase, estos fondos pueden ser reorientados a otro proyecto que culmine con éxito", explicó.

Al margen de eso, Paraguay también mantiene conversaciones "de forma directa" con algunos laboratorios y ya han enviado "cartas de intención" para hacerse con las vacunas una vez que estén aprobadas.

El país confía en comprar vacunas para cubrir de manera inicial a un 30 % de su población.

Desde marzo hasta la fecha, Paraguay ha registrado 78.878 contagios, con 1.691 fallecidos y 56.025 recuperados, por lo que se mantienen activos 21.162 casos, según los últimos datos del Ministerio de Salud.