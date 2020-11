Palmeiras, Gremio, Santos y Libertad pisan firmes hacia los cuartos de final

Jugadores celebran el gol de Libertad hoy, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Libertad y Jorge Wilstermann en el estadio La Nueva Olla en Asunci�n (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Bogotá, 26 nov (EFE).- Palmeiras, Santos, Gremio y Libertad mostraron sus credenciales en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores en una jornada marcada por la muerte de Diego Maradona y en la que solo hubo siete partidos, ya que Boca Juniors pidió postergar el suyo por la partida del astro argentino.

Los equipos brasileños, que son mayoría en esta fase del torneo, comenzaron con buen pie. Tres de los seis ganaron, dos empataron y uno, el Internacional, no jugó porque su partido ante Boca fue aplazado a solicitud del Xeneize por el fallecimiento de Maradona.

El choque de ida en el estadio Beira Río de Porto Alegre se disputará el 2 de diciembre, mientras que el de vuelta se jugará el 9 del mismo mes en La Bombonera.

Los dos argentinos que tuvieron acción, Racing Club y River Plate, empataron. El primero jugó en casa y el segundo, a domicilio.

A Ecuador no le fue bien esta semana ya que perdieron dos de sus tres equipos. Cayeron Liga de Quito y Delfín y empató Independiente del Valle ante Nacional, el único representante de Uruguay.

Paraguay celebró con Libertad, que superó al boliviano en liza, Jorge Wilstermann, y se frustró con Guaraní, que cayó en sus pagos por 0-2 con el Gremio de Renato Gaúcho, que dirigió al equipo vestido con la camiseta 10 de Maradona de la selección argentina.

Palmeiras siguió dominante al vencer por 1-3 al Delfín y prácticamente encarriló su pase a cuartos de final. Gabriel Menino, Rony, de penalti, y Ze Rafael dieron el triunfo al Verdao. El cuadro ecuatoriano descontó con gol de Ramires en propia meta.

El choque de vuelta será el 2 de diciembre y la formación ganadora de esta eliminatoria se enfrentará en cuartos con la que avance de la llave conformada entre Jorge Wilstermann y Libertad.

Santos, por su parte, derrotó por 1-2 a Liga de Quito, que no había perdido como local.

El venezolano Yéferson Soteldo y Marinho, de penalti, anotaron los goles del equipo brasileño y Johjan Julio descontó para Liga, que pagó caro las ausencias de jugadores clave por lesiones y por contagios de covid-19.

El 1 de diciembre se disputará el juego de vuelta en Brasil y el que supere la llave se medirá en cuartos con el vencedor de la que protagonizan Gremio y Guaraní.

El campeón de la Libertadores 2019, Flamengo, hizo el negocio en Argentina al igualar 1-1 con Racing Club gracias a 'Gabigol', que retornó a lo grande tras recuperarse de una lesión.

Héctor Fértoli adelantó a la Academia a los 13 minutos, pero 'Gabigol' igualó dos minutos después.

La vuelta será en Río de Janeiro el 1 de diciembre y el vencedor se las verá en cuartos con Boca o Internacional.

Al Athletico Paranaense le faltó un minuto para cantar victoria ante River Plate, que le empató 1-1 al final del partido en Curitiba.

El local abrió el marcador con Bissoli, pero Paulo Díaz igualó a los 90 de cabeza.

La vuelta será el 1 de diciembre y el mejor se las verá en cuartos con el ganador entre Nacional e Independiente del Valle, que igualaron 0-0 en Quito.

La esperanza uruguaya en la Copa recibirá el 2 de diciembre en Montevideo a su rival ecuatoriano.

El Libertad sacó buena renta ante Jorge Wilstermann, al que venció por 3-1 en la Nueva Olla en Asunción.

Los goles del Gumarelo fueron marcados por Julio Encisco, Oscar 'Tacuara' Cardozo y Adrián Martínez. Descontó Humberto Osorio.

El partido de vuelta se disputará el 2 de diciembre en Cochabamba.

- Resultados de los partidos de ida de octavos de final:

26.11: Guaraní (PAR) 0-2 Gremio (BRA)

25.11: Ind. del Valle (ECU) 0-0 Nacional (URU)

25.11: Delfín (ECU) 1-3 Palmeiras (BRA)

25.11: Libertad (PAR) 3-1 Jorge Wilstermann (BOL)

24.11: Athletico Paranaense (BRA) 1-1 River Plate (ARG)

24.11: Liga de Quito (ECU) 1-2 Santos (BRA)

24.11: Racing Club (ARG) 1-1 Flamengo (BRA)

Claudia Aguilar Ramírez