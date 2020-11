Orbán reafirma su postura y dice que no busca compromisos sino una solución

El primer ministro de Hungr�a, el ultranacionalista Viktor Orb�n. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Budapest, 27 nov (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, manifestó este viernes que no busca "compromisos sino una solución" para las negociaciones del próximo presupuesto comunitario (2021-2027), bloqueadas por el veto de su país y de Polonia por su rechazo a que el respeto del Estado de derecho sea condición para el desembolso de fondos comunitarios.

"No busco compromisos sino una solución", aseguró Orbán en su habitual entrevista de los viernes en la radio pública "Kossuth" y agregó que el objetivo es que los países que están en problemas tengan acceso al dinero y se pueda lanzar el presupuesto y el fondo de reconstrucción para salir de la actual crisis causada por la pandemia del coronavirus

Orbán recordó que para la aprobación del presupuesto y del mecanismo de recuperación post covid "se necesita el voto húngaro y polaco". En ese sentido, subrayó que no cambiará de idea aunque destacó que "siempre se puede llegar a un acuerdo. Las posturas son claras".

El condicionamiento del desembolso de fondos comunitarios al respeto del Estado de derecho es una decisión política, aseguró el mandatario húngaro.

"Esa voluntad política se puede cambiar, pero la nuestra no. Es una postura firme", acentuó el primer ministro húngaro que ayer en Budapest reafirmó su veto junto con su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki.

Los dos jefes de Gobierno reiteraron ayer que consideran que el condicionamiento del desembolso es una arma política para que la mayoría de los países comunitarios obligue a otros a aplicar ciertas políticas.