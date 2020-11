Narcís Rebollo desmiente que Kiko Rivera haya firmado por Universal

23/10/2020 Narc�s Rebollo confirma que est�n en negociaciones con Kiko Rivera pero asegura que todav�a no hay nada firmado EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



El director de la importante discográfica asegura que "todavía no hay nada firmado"



MADRID, 27 (CHANCE)



Durante su última visita a Madrid fuimos testigos de la reunión que Kiko Rivera mantuvo en la discográfica Universal, de la que os ofrecimos imágenes en exclusiva. En plena guerra mediática con su madre, el músico anunciaba a través de sus redes sociales que pronto podría contarnos novedades profesionales, pero que se avecinaban proyectos muy bonitos y que éstos llegaban cuando menos se lo esperaba.



El pasado miércoles la revista "Semana" publicaba que Kiko habría fichado por una de las discográficas más importantes de nuestro país, Universal Music, que lleva a figuras de la talla de Alejandro Sanz, David Bisbal, Pablo López o Aitana. Un importante salto cualitativo en su carrera musical que, en el pasado, se vio frustrado por "culpa" de Isabel Pantoja, que no terminó demasiado bien con dicha compañía.



Sin embargo, Narcís Rebollo, presidente de Universal Spain, niega ahora que Kiko Rivera haya fichado por su discográfica y confiesa que "todavía no hay nada cerrado". Eso sí, aunque discreto, el marido de Eugenia Martínez de Irujo - que acaba de celebrar su 52 cumpleaños - confirma con un simple "sí" que están en negociaciones para que el músico entre a formar parte de la prestigiosa compañía. Sin embargo, prefiere guardar un tenso silencio sobre Isabel Pantoja, que según diferentes fuentes no acabó bien con la discográfica por sus exigencias y su fracaso estrepitoso en la venta de su último álbum.