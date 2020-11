Minorista chilena Cencosud se unirá a ola de OPI en Brasil

(Bloomberg) -- La mayor minorista de Chile por ventas planea vender una participación en sus operaciones brasileñas en la bolsa de valores de Sao Paulo, uniéndose a una ola de empresas que recurren a los inversionistas en la mayor economía de América Latina.

Cencosud, que tiene operaciones en Argentina, Colombia, Perú y Brasil, ofrecerá una participación minoritaria entre marzo y julio, con el objetivo de recaudar al menos US$300 millones, según su director ejecutivo, Matías Videla. Contrató a Itaú BBA para liderar la operación junto a otros asesores como Bank of America, JPMorgan y Bradesco.

Ahora que las tasas de interés se encuentran en un mínimo histórico en Brasil, los inversionistas han recurrido a productos de mayor rendimiento como las acciones. Como resultado, las compañías están apurando acuerdos para salir al mercado al ritmo más rápido desde 2007, según datos compilados por Bloomberg. Casi dos docenas de empresas brasileñas salieron al mercado local este año, y alrededor de 40 firmas han presentado planes para OPI.

En Brasil, “la valoración de cadenas de supermercados y retail es mucho más alta que el promedio histórico y es más atractiva que en Chile”, dijo Videla en una conferencia de prensa el viernes. “Esta es una oportunidad única”.

Cencosud opera supermercados, grandes almacenes y tiendas de mejoras para el hogar en cinco países de América Latina. En Brasil, opera 202 supermercados que incluyen marcas como Bretas, Prezunic y GBarbosa. El país representó el 15% de sus ingresos en 2019.

