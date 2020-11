Mike Tyson sigue siendo el nombre más grande en el boxeo actual

Jones Jr. squares off against James Toney for the IBF super middleweight title on Nov. 18, 1994. Jones won the fight in 12 rounds by unanimous decision. Photographer: Focus On Sport/Getty Images North America

(Bloomberg) -- Los combates de boxeo tienen una larga y colorida historia. Hace cincuenta años, The Super Fight mostraba los resultados de un concurso ficticio entre Muhammad Ali y Rocky Marciano, en ese momento los únicos dos campeones invictos de peso pesado en la historia. Estrenada en 1970 en 1.500 salas de cine de todo el mundo por una sola noche, la película generó cerca de US$35 millones en dólares ajustados de hoy.

Marciano tenía 45 años en ese momento, no había peleado profesionalmente durante 13 años, sufría de obesidad y problemas graves de espalda, y no se sentía preparado para la cámara después de perder su cabello. Pero Ali, de 27 años y con problemas de liquidez, atrapado en medio de su exilio del boxeo después de negarse a ser reclutado para la Guerra de Vietnam, se inscribió para participar después de que le ofrecieran US$10.000.

Un espectáculo similarmente peculiar tendrá lugar el sábado 28 de noviembre por la noche, en el Staples Center de Los Ángeles, solo que con un intercambio de golpes real. Las leyendas del boxeo Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr., de 51 años, organizarán una exhibición de ocho asaltos (dos minutos cada uno) como protagonistas de un evento con una entrada de de US$50.

Tyson no ha peleado en 15 años, desde que no respondió a la campana en el séptimo asalto contra Kevin McBride. La carrera de Jones Jr. comenzó un declive precipitado después de su impactante derrota en 2004 ante Antonio Tarver, el primero de cinco nocauts que sufriría en los últimos 14 años de su carrera profesional.

A pesar de estos hechos, el enfrentamiento del sábado se perfila como el espectáculo de boxeo más comercializable. Está disponible en el servicio de streaming Triller, que comenzó en 2015 y se anuncia como “una experiencia de música y redes sociales impulsada por la inteligencia artificial que reúne a creadores, artistas y marcas de todo el mundo”. Se ha posicionado como la versión estadounidense de TikTok y, en agosto, intentó comprar las operaciones de la aplicación en EE.UU. por US$20.000 millones.

El sitio está respaldado por el productor de Hollywood Ryan Kavanaugh, cofundador del estudio de cine Relativity Media. “Esta es una batalla única, única en la vida”, dice Kavanaugh. “Este será un evento de entretenimiento épico con algo para todos. No podemos creer en este momento que hayamos dado vida a esto y creemos que será uno de los momentos icónicos del año”.

Las expectativas del público espectador para el evento siguen siendo una pregunta abierta. La cartelera presenta una alineación que incluye a Jake Paul (20,2 millones de suscriptores en Youtube), que se enfrenta cara a cara durante seis asaltos contra Nate Robinson, un exjugador de baloncesto de los New York Knicks.

Desde que se anunció la pelea, Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, que está sancionando la pelea, ha insistido en que no habrá jueces, puntaje acumulativo y no se anunciará ningún ganador para el evento principal.

Añadió que el combate se detendrá si hay un “mal corte”, sin ofrecer más claridad sobre lo que eso podría significar. Foster organizó una reunión de Zoom con Tyson y Jones Jr. para asegurarse de que el evento no ofrecería “algún tipo de pelea real” y declaró explícitamente que no quería que nadie saliera lastimado.

“Nadie debería ser noqueado”, dijo Foster. “[El árbitro] Ray Corona no permitirá que nadie salga lastimado. Él entiende lo que es una exhibición. No es una pelea”.

Poco después de los comentarios públicos de Foster, Kavanaugh de Triller me aseguró que el evento principal del sábado era definitivamente una verdadera “pelea”. Tyson también ha hecho eco de ese sentimiento. Jones Jr. ha dicho que considera la pelea como la más peligrosa de su carrera.

Dadas estas declaraciones contradictorias de los organizadores del combate, recurrí a dos expertos en boxeo para ver qué esperan del evento principal del sábado.

“Esto no es un combate de boxeo serio”, dice Thomas Hauser, autor de la biografía nominada al Premio Pulitzer Muhammad Ali: His Life and Times. “O será una sesión de entrenamiento o será algo mucho peor”, dice. “Las personas de 50 años no deberían ser golpeadas en la cabeza por otras personas de 50 años entrenadas en el arte de hacer daño. Roy tiene dos rodillas malas. No tiene la barbilla más grande. Ha sufrido cinco nocauts horribles. Creo que este evento habla del triste estado del boxeo hoy. Mucha gente está comprando esta pelea con la esperanza de que termine en desastre”.

Andre Ward, el campeón invicto retirado de peso semipesado y actual analista de ESPN, dice que no promovería una pelea como esta. “No es que no ame a ambos”, dice, “sino porque sé lo que puede pasar. Si sale mal, y puede salir mal con un golpe de cualquiera de los dos, entonces todas las apuestas están canceladas”.

Cuando Ali y Marciano entraron al estudio en Miami hace cinco décadas, fue un entrenamiento suave durante 70 asaltos de un minuto ante las cámaras. Las imágenes fueron editadas para dar la impresión de que los boxeadores eran algo así como marionetas manipuladas por una computadora NCR 315. Marciano perdió casi 50 libras y lució un toupee, que Ali accidentalmente tumbó en un momento. Se usó salsa de tomate para los cortes y la nariz ensangrentada que Ali le infligió.

Curiosamente, el resultado difirió dependiendo del continente desde donde se vio. El público europeo vio a Ali noquear a Marciano en el asalto 13, mientras que el público estadounidense y canadiense fue testigo de cómo Marciano noqueó a Ali en el mismo. Ali demandó por difamación.

Pero fue un éxito comercial, y Hauser cree que este combate también podría serlo. “Hay muchas personas crédulas por ahí”, dice.

