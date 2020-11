Migrantes mexicanos deportados mantienen viva la tradición del Día de Acción de Gracias

México, 26 Nov 2020 (AFP) - Sin rencor y con nostalgia por los que quedaron atrás, migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, la fiesta familiar por excelencia del país al que partieron un día buscando mejor futuro. Una veintena de ellos, incluidos varios 'dreamers' (soñadores), personas que llegaron a la potencia norteamericana cuando eran niños, se reunieron la noche del miércoles en una terraza privada para disfrutar del festejo, que se celebra el cuarto jueves de noviembre.Junto con algunos mexicoestadounidenses que regresaron voluntariamente, forman parte de una comunidad asentada en la capital. La celebración es famosa por su suculento banquete de pavo relleno, puré de papas y pastel de calabaza, pero también por las peleas familiares en torno a la mesa, dominadas en los últimos años por la polémica figura del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump."Aquí en México (...) estamos celebrando vivencias, ahora divididas, que yo las conocí y las aprendí allá y las estoy recordando aquí. Es como un regreso en el tiempo", contó a la AFP Carmen Rodríguez, deportada desde Carolina del Norte hace casi cuatro años.Al igual que esta comerciante de 52 años, otros repatriados que fueron separados de los suyos por las leyes migratorias durante la administración de Trump, o gobiernos anteriores, sienten nostalgia en esta época."Celebrar el Thanksgiving aquí toma otro significado porque es la cena que me vincula con mi familia que está allá, es la que me trae recuerdos", señala Faustino Alanís, de 31 años.Desde hace cuatro años, integrantes de la organización de deportados New Comienzos, con sede en un céntrico barrio de la capital mexicana, se congregan para pasar juntos el que se conoce coloquialmente como 'Día del Pavo'.Este año, la festividad está marcada por la pandemia de covid-19, que limita las reuniones sociales, pero también por las recientes elecciones que dieron el triunfo al demócrata Joe Biden."Es un día para celebrar la amistad, la familia, y no importa en qué país estés. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, de las elecciones en Estados Unidos (...), hay mucho que festejar", comenta Israel Concha, fundador de la organización.Estos retornados forman parte de una creciente población de mexicanos que pasaron toda o gran parte de su vida en Estados Unidos sin residencia legal antes de volver a México, y que ahora buscan integrarse a su país de origen.Según la Secretaría de Gobernación (Interior), en el primer semestre de este año casi 89.000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos.En el país vecino viven 12 millones de personas nacidas en México y 26 millones de segunda o tercera generación. nc/axm/rs -------------------------------------------------------------

