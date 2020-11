"Mi destitución como diputada fue ilegal", denuncia opositora en Nicaragua

La diputada Mar�a Fernanda Flores de Alem�n, y esposa del expresidente nicarag�ense Arnoldo Alem�n (1997-2002), habla en rueda de prensa, hoy en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 27 nov (EFE).- La política opositora María Fernanda Flores, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), denunció este viernes que su destitución ayer como diputada violó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que, anunció, apelará el caso.

En conferencia de prensa desde la sede de la Fundación Arnoldo Alemán, en Managua, la política argumentó que la directiva parlamentaria, controlada por los sandinistas, así como el plenario, pasó por encima de los capítulos IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativos a la suspensión del ejercicio de los derechos de los diputados y diputadas, y sobre la pérdida de condición de diputado.

Flores alegó que la directiva legislativa no integró una Comisión Especial para abrir el caso a pruebas, como manda la ley, sino que decidió someter a votación, de forma expedita, una solicitud de su colega María Haydee Osuna para que le levantaran su inmunidad y perdiera su condición de diputada.

Otra de las violaciones, mencionó, es que el Parlamento decidió reemplazarla con otro diputado, que no es suplente, aunque sí de su mismo partido.

Su diputado suplente es Lester Flores, quien la acompañó en la conferencia de prensa.

SE DECLARA VÍCTIMA

"Fui víctima de un atropello por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, del plenario, y, por supuesto, de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)", señaló.

"Fui víctima porque han violado todos los procedimientos legales establecidos en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo", argumentó Flores, que consideró que su destitución "es una voz de alerta, una voz de aviso, a lo que Nicaragua está viviendo una vez más".

La iniciativa fue promovida por Osuna, legisladora por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que pertenece Flores, quien la señaló por desconocer una resolución del Consejo Supremo Electoral, desarrollar prácticas antidemocráticas y provocar el quebrantamiento de la institucionalidad y violar los derechos humanos y laborales de trabajadores de ese colectivo.

Flores, quien aseguró que el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, no le permitió el derecho a la defensa en el plenario, calificó como "falsos" esos señalamientos de Osuna, de quien dijo ser "cómplice" del FSLN.

"NO HAY INDEPENDENCIA DE PODERES"

"Voy a agotar todos los procedimientos que la ley me permite desde recursos de revisión, hasta apelación", afirmó.

"Sabemos perfectamente que aquí (en Nicaragua) no hay balances de poderes, que no hay independencia de poderes, pero internacionalmente se va a demostrar que vivimos hoy por hoy en Nicaragua una total dictadura", agregó.

La afectada atribuyó su destitución a una maniobra política del FSLN en contubernio con Osuna, quien es representante legal del PLC, cuyo partido tiene una disputa legal ante el Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo.

Según Flores, el FSLN estaría cediendo el control del PLC a Osuna, pero "no vamos a permitir que el partido sea secuestrado por Osuna, aliada del Frente Sandinista".

Flores fue destituida el jueves como diputada con el voto de 80 de 92 posibles, incluido el de los 72 sandinistas y sus aliados.

El pasado 9 de noviembre, Washington anunció que el expresidente Alemán, Flores, y sus familiares cercanos "no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos", debido a "su participación en importantes actos de corrupción como presidente de Nicaragua".

Osuna, por otra parte, es hermana del exmagistrado del Consejo Supremo Electoral Julio César Osuna, quien estaba vinculado a una red de apoyo al narcotráfico internacional relacionada con el costarricense Alejandro Jiménez, alias "El Palidejo", principal sospechoso de ser el autor intelectual del ataque en el que murió el cantautor argentino Facundo Cabral, en Guatemala, en julio de 2011.