Los muertos en Honduras por la covid-19 suman 2.892 y los contagios 106.681

Un enfermero vestido con traje de bioseguridad traslada el cuerpo de una persona que muri� en el Hospital Escuela Universitario, el 27 de octubre del 2020, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 26 nov (EFE).- Los muertos por la covid-19 en Honduras ya suman 2.892 con cuatro nuevos casos registrados este jueves por el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que además informó que la cifra de contagios se elevó a 106.681.

La pandemia sigue en alza en el país, donde los primeros dos casos de contagios fueron confirmados el 11 de marzo.

Hoy, de 1.919 nuevas pruebas de laboratorio PCR procesadas, 565 dieron positivo, con las que las infecciones aumentaron a 106.681 en casi nueve meses de pandemia.

Los cuatro nuevos fallecidos por la covid-19 corresponden a diferentes fechas, indicó el organismo sanitario en un comunicado.

Señaló además que del total de pacientes diagnosticados hoy con covid-19, al menos 569 están hospitalizados, de los que 439 presentan un cuadro estable, 116 están en condición grave y 14 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

El Sinager señaló además que este jueves también se registraron 348 nuevos casos de pacientes recuperados, para dejar la cifra en 47.354.

Los departamentos de Cortés, en el norte, y Francisco Morazán, en el centro, y los de mayor población y desarrollo, siguen siendo los de más contagios con la mortal enfermedad, aunque la pandemia ha tenido bastante incidencia en los últimos tres meses en otras regiones como el occidente y oriente.

Las autoridades sanitarias no descartan que haya una alta incidencia de casos en los albergues habilitados este mes en varias regiones con miles de damnificados que dejaron las tormentas tropicales Iota y Eta, como han advertido médicos que están al frente de la pandemia.

Otra razón por la que se estarían incrementando los casos de covid-19 en Honduras es que a raíz de las dos tormentas tropicales ya no rige el control de circulación de las personas.

Hasta antes de las severas inundaciones que comenzaron con las de Eta, los nacionales y extranjeros solamente podían salir a partir del último dígito de su carné de identidad o pasaporte.

La ordenanza permitía la salida de dos dígitos por día, pero a debido a las tormentas tropicales se suspendió y desde entonces no hay impedimentos para salir, aunque el Gobierno mantiene la situación de emergencia por la pandemia y los dos fenómenos naturales.