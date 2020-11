Lopetegui recuerda que el Huesca siempre "ha competido de tú a tú"

EFE/EPA/Yuri Kochetkov

Sevilla, 27 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, recordó este viernes que el Huesca, al que se medirán el sábado en el estadio El Alcoraz en la undécima jornada de LaLiga Santander, "ha competido de tú a tú en todos los partidos ante rivales como el Villarreal, Valencia o Atlético, que no fueron capaces de ganarles".

El preparador guipuzcoano, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva horas antes del viaje a la ciudad aragonesa, dijo del rival que "es un equipo interesante, que juega muy bien al fútbol", por lo que el destino del Sevilla será "sufrir como cabrones".

Lopetegui se refirió a la lesión que se produjo el lateral izquierdo Sergio Escudero el pasado martes en Rusia ante el Krasnodar, y lamentó que le "toca lamentar la baja" de este futbolista, que se ausentará durante diez semanas de por una lesión en el brazo.

En este sentido, aludió a la "Ley de Murphy", puesto que el sábado en Huesca "tampoco estará (el argentino Marcos) Acuña".

El internacional albiceleste, el otro lateral izquierdo del plantel sevillista, sigue convaleciente de la dolencia muscular que lo sacó del partido de la pasada jornada ante el Celta, por lo que Lopetegui debe "buscar soluciones" para esa demarcación "y confiar en los que están sanos".

El técnico sevillista anunció, pese a todo, que su equipo va a Huesca a "competir con los que estén en condiciones de jugar" y no descartó reubicar al central neerlandés Karim Rekik en la banda, si bien dijo que esperará "hasta mañana" para decidir entre "varias alternativas. Los primeros en saberlo serán los chicos".

También se felicitó porque "el objetivo" de pasar a octavos "está conseguido en la Champions" aunque los sevillistas deben "seguir compitiendo para acabar lo más alto posible", si bien el partido del próximo miércoles ante el Chelsea inglés en el Sánchez Pizjuán "queda aparcado porque LaLiga es la competición más importante" y toca medirse a "un rival durísimo que lleva toda la semana preparando el partido".

Lopetegui, que confirmó que Jesús Fernández 'Suso' sigue de baja por lesión, desea "recuperar lo antes posible a los que no están" pero no se para a quejarse por las bajas, ya que "la exigencia forma parte del fútbol profesional" y, concretamente, "el Sevilla está empapado desde arriba hasta debajo de esa exigencia".

El entrenador sevillista, por otra parte, expresó sus "condolencias al mundo del fútbol y a su familia" por la muerte de Diego Armando Maradona, quien "por lo que representaba, será eterno porque ha sido una leyenda".

"Todos lo sentimos. En el vestuario, los jugadores argentinos del Sevilla están tristes, algo que es normal por haber sido Maradona un referente en su país. Se ha convertido en leyenda y por eso será eterno", subrayó Lopetegui.