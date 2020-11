La viuda de Marielle Franco se propone frenar "política de odio de Bolsonaro"

M�nica Benicio, viuda de la activista y concejala de izquierdas Marielle Franco, asesinada a tiros en 2018, posa con su mascota durante una entrevista con Efe en la que abord� el legado de su antigua pareja y las tensiones pol�ticas actuales, el 26 de noviembre de 2020 en R�o de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 27 nov (EFE).- Mónica Benicio, viuda y ahora sucesora política de Marielle Franco, la icónica militante brasileña asesinada a tiros en 2018, pretende aprovechar el acta como concejala de Río de Janeiro que acaba de conquistar en las municipales para luchar contra la que llama la "política de odio" impulsada por Jair Bolsonaro.

"Esa política tiene que ser frenada porque no se puede hablar de (el presidente brasileño, Jair) Bolsonaro y de democracia dentro de un mismo país y creer que es algo razonable", dijo en entrevista a Efe la arquitecta y urbanista, quien decidió recoger las banderas de Marielle y seguir su lucha en defensa de los derechos humanos.

Benicio, mujer, lesbiana, feminista y "cría" de la favela de Maré como su desaparecida compañera, será la sucesora en el Legislativo municipal de Marielle, la concejala cuyo asesinato a tiros en marzo de 2018 conmocionó Brasil y tuvo amplia repercusión internacional.

La ahora concejala electa alega que el líder ultraderechista impulsa desde la Presidencia una política de eliminación de las poblaciones marginadas que tiene que ser detenida lo antes posible.

"El proyecto político bolsonarista tiene como objetivo matar a la población negra, periférica, marginada, a la población LGTB, a la población indígena... que son las poblaciones a las que este Gobierno les quita derechos diariamente, y eso tiene que ser frenado", aseguró la debutante política, elegida el pasado 15 de noviembre como concejala de Río con la undécima mayor votación.

"Hacer oposición al bolsonarismo es oponerse a esa política de odio, a esa política que no se importa con las personas ni con el pueblo, a esa política racista, extremadamente LGTB-fóbica y machista", manifestó la concejala electa en la entrevista que concedió en su pequeño apartamento en el barrio carioca de Gloria, que comparte con una nueva compañera, con su golden retriever Chico y con recuerdos de Marielle en todas las paredes.

La militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la misma formación de Franco, manifestó que una de las prioridades del mandato que asume en enero es articular acciones en los dos próximos años que ayuden a una derrota de Bolsonaro en las presidenciales de 2018 si intenta ser reelegido.

DERROTAS SUFRIDAS POR BOLSONARO EN LAS URNAS GENERAN ESPERANZA

"Las derrotas que el proyecto bolsonarista sufrió en las elecciones de este año (la gran mayoría de los candidatos apoyados por el presidente no fue elegida) son fundamentales para que podamos derrotarlo en las urnas en los próximos dos años de forma democrática y con un proyecto alternativo", aseguró.

Según la arquitecta, las victorias conseguidas en las municipales por representantes de la población negra y LGTB, entre quienes citó a Érika Hilton, la transexual negra elegida como concejala de Sao Paulo con la mayor votación obtenida por una mujer en Brasil, "dicen mucho del proceso de cambio que estamos construyendo".

"Derrotar esa política de odio es urgente para que podamos hablar de un proceso histórico de reparación: de reparación de los daños de la esclavitud y de otros procesos violentos como las dictaduras militares que tuvimos", avaló.

Benicio consideró que, para frenar una política de odio que se disemina con mucha fuerza y copa espacios de la política institucional, es necesario defender, como lo hará en su mandato, los derechos humanos de las minorías que no son representadas, de la "población negra, periférica y favelada, de las mujeres, de los indios y de los colectivos LGTB".

"Creo que llevar estos asuntos al centro del debate es fundamental para construir una sociedad más justa y una democracia plena", estimó Benicio, quien rechaza vehementemente las críticas según las cuales, como blanca, no puede asumir la vocería que Marielle Franco tenía de los negros.

Analizó que si el asesinato de su compañera continúa impune casi mil días después del crimen es porque Brasil considera "descartable" el cuerpo de una mujer negra y de la favela.

"Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos. La impunidad del crimen de una parlamentaria lo que nos dice es que en Río admitimos que exista un grupo capaz de hacer política de esa forma", indicó.

"Por eso, el resultado de estas elecciones es una respuesta a esa política bolsonarista y una advertencia de que vamos a arrojar a esos políticos a la alcantarilla de la que nunca podían haber salido", agregó.

Benicio admitió que es normal que se tenga la expectativa de que su mandato será una continuidad del de Franco, ya que ambas defendían las mismas banderas incluso antes de conocerse.

COMPARTÍA LAS MISMAS BANDERAS DE MARIELLE ANTES DE CONOCERSE

"Antes de ser compañera de Marielle en el sentido amoroso éramos compañeras de lucha porque teníamos afinidades políticas. Teníamos proyectos en común y es casi inevitable que eso sea visto como una continuidad", recordó.

"Quiero trabajar en beneficio de la población LGTB y por el fin del genocidio de la juventud negra, pero también por colocar la favela en el centro del debate e impulsar el derecho a la ciudad", dijo.

Otra de sus prioridades será la lucha contra las milicias, los violentos grupos parapoliciales que ejercen control territorial en amplias zonas de Río y cuyo combate es una bandera del PSOL y lo fue de Marielle, cuyo asesinato es atribuido a estas organizaciones.

"Un compromiso de ese futuro mandato es hacer un enfrentamiento con osadía y con coraje lo que tenemos de más peligroso hoy en Río de Janeiro. Peligrosos no solo por la violencia que ejercen sino porque tienen proyectos de poder y están eligiendo sus candidatos al Senado y demás poderes legislativos", declaró.

Su estrategia para combatirlos será proponer formas de regular y fiscalizar servicios públicos que el Estado dejó de ejercer en algunas áreas y que fueron asumidos por los milicianos, como la seguridad, el transporte informal, la distribución de gas.

Benicio admitió que participar en política institucional no era una de las pretensiones en su vida antes de la muerte de Franco, pero que ya hacía política como académica al impulsar el derecho de los habitantes de la favela a la ciudad.

"Soy nacida y criada en la Maré (un enorme y empobrecido conjunto de favelas) y el objetivo de mi investigación siempre fue el derecho de todos a la ciudad. Esa era mi forma de hacer política y de acompañar el hacer político de Marille", afirmó.

Carlos A. Moreno