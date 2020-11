La Senegal de Mané se perfila como la mejor selección africana de 2020

La Senegal del delantero del Liverpool ingl�s Sadio Man� se mantiene como la primera de �frica y se perfila como la selecci�n m�s fuerte del continente africano en 2020, de acuerdo con la lista difundida este viernes por la FIFA. EFE/EPA/Peter Powell / Archivo

Túnez, 27 nov (EFE).- La Senegal del delantero del Liverpool inglés Sadio Mané se mantiene como la primera de África y se perfila como la selección más fuerte del continente africano en 2020, de acuerdo con la lista difundida este viernes por la FIFA.

Los "leones de Teranga" aparecen en el puesto 20 empatados a puntos con Suecia y con cincuenta y cinco ventaja sobre la segunda selección africana en el ránking, Túnez, situada en el puesto 26 por delante de Argelia, tercera en el puesto 31 con un solo punto de ventaja respecto a Turquía.

Los senegaleses, que cuentan en sus filas con estrellas de la Serie A, como el defensa del Nápoles, Kalidou Koulibaly, y futbolistas emergentes como el portero del Chelsea Edouard Mendy, que ha desplazado al internacional español Kepa, ascendió un puesto tras su doble victoria sobre Guinea Bissau en la última ventana de competición de la FIFA.

Sin necesidad del mejor Sané, los de Aliou Cissé sacaron billete para la fase final de la Copa de Africana de Naciones (CAN), que se disputará en 2021.

TOP CINCO

Túnez también certificó su clasificación semanas atrás con una victoria en casa y un empate a domicilio frente a Tazania, lo que le ha permitido acercase en puntuación a Perú, su predecesor, y superar en apena un punto a la Japón de Take Kubo.

Por su parte, Argelia perdió un puesto con Serbia, con la que ahora empata a puntos, y solo supera en un uno a Turquía, que le pisa los talones.

El "top 5" africano lo completan Egipto (49), que ascendió tres puestos y amenaza ahora la posición de Escocia, y Camerún (50), solo cinco puntos por debajo de los faraones.

Las mayores progresiones en la última lista FIFA las han protagonizado dos selecciones africanas: Guinea Ecuatorial (134ª, +10) y Burundi (138ª, +10). La primera brilló en un doble enfrentamiento contra Libia (111ª, -9), en partidos de clasificación para la CAN.

La segunda forzó un empate primero y venció después a Mauritania (101ª, -3) en esa misma competición.

Libia, por su parte, fue la selección de la lista que más puestos perdió (9) y más puntos se dejó tras la última ventana (31).