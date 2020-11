Kim Jong podría recibir a Biden con pruebas de misiles

(Bloomberg) -- Corea del norte ha recibido a los dos últimos presidentes estadounidenses con pruebas de misiles o bombas nucleares a las pocas semanas de asumir el cargo. Y los expertos ven que algo similar está sucediendo con Joe Biden, a quien el régimen ha denominado “un perro rabioso”.

Kim Jong Un es uno de los pocos líderes mundiales que aún no ha felicitado, o incluso reconocido, al presidente electo, lo que es particular después de que el presidente chino, Xi Jinping, lo hiciera el miércoles. Si bien no es inusual que Corea del Norte permanezca en silencio sobre los resultados de las elecciones estadounidenses, Kim mantuvo reuniones sin precedentes con el presidente Donald Trump que rompió el molde de las relaciones entre los adversarios de larga data.

Los lazos ahora están listos para volver a los días más fríos del Gobierno de Obama, cuando Estados Unidos desplegó “paciencia estratégica” para evitar responder a Corea del Norte por sus provocaciones, una política que se mantuvo después de que Kim asumiera el poder en 2011. Para Corea del Norte, puede no marcar una gran diferencia: bajo ambos Gobiernos, el de Barack Obama y el de Trump, Kim aumentó constantemente su capacidad de amenazar a la patria estadounidense con armas nucleares, incluso ante sanciones cada vez más estrictas.

“Independientemente de la presidencia de EE.UU., es poco probable que el régimen de Corea del Norte cambie su comportamiento o cambie su estrategia hacia EE.UU.”, dijo Soo Kim, analista de políticas de Rand Corp. que trabajó anteriormente en la Agencia Central de Inteligencia. “Las armas nucleares están aquí para quedarse, Kim continuará fabricando y extorsionando, y la estrategia ha demostrado funcionar durante décadas. Entonces, ¿por qué cambiar lo que funciona?

Corea del Norte probó a Obama con el lanzamiento de un misil de largo rango y un dispositivo nuclear unos meses después de que tomara el poder en 2009. Trump fue recibido en la Casa Blanca con una serie de pruebas de misiles que culminaron con el lanzamiento en noviembre de 2017 de un misil balístico intercontinental que, según expertos, podría originar una ojiva nuclear en todo Estados Unidos.

Corea del Norte ve sus armas nucleares como un seguro contra un ataque estadounidense y ha prometido mantener su disuasión sin importar lo que pase. Kim ha rechazado reiteradamente el llamado de la Administración Trump de un desarme “completo, verificable e irreversible” antes de que Pyongyang pueda recibir recompensas.

Antony Blinken, el nominado de Biden para el cargo de secretario de Estado, ha dicho que la diplomacia personal de Trump fue un fracaso y abogó por un enfoque multilateral que busque el desarme por etapas. En 2017, en un artículo de opinión en el New York Times, Blinken respaldó un acuerdo negociado con Corea del Norte “que primero congele y luego revierta el programa nuclear de Corea del Norte, con inspectores para analizar cuidadosamente el cumplimiento” antes de llegar a un acuerdo más integral.

Es probable que Kim dé pistas sobre cómo se acercará al nuevo Gobierno de Biden durante un discurso anual de Año Nuevo, uno de los discursos políticos más importantes en el calendario político del país. También se espera que Corea del Norte celebre un inusual congreso del partido gobernante cerca de la fecha en que Biden asuma el poder para presentar un nuevo plan quinquenal para su economía, que se dirige a su mayor contracción en más de dos décadas debido a las sanciones, el coronavirus y una serie de desastres naturales.

Pyongyang ordenó a sus misiones en el extranjero no hacer ninguna provocación durante la transferencia de poder de Estados Unidos, dijeron funcionarios de la agencia de espionaje de Corea del Sur en una sesión informativa con el Parlamento el viernes.

La decisión de Kim de cerrar las fronteras debido al coronavirus ha tenido un impacto devastador en el comercio, que está en camino a caer un 80% anual con su socio más importante, China, informó el viernes la Asociación de Comercio Internacional de Corea.

Pyongyang ha dejado en claro que prefiere tratar con Trump, que en las negociaciones trató a Kim como igual. Su régimen ha ensalzado la química “misteriosamente maravillosa” entre los dos líderes, al tiempo que cataloga a Biden de “imbécil desprovisto de la calidad elemental como ser humano”.

Y a medida que Biden busca trabajar con los aliados siguiendo el enfoque de “Estados Unidos Primero” de Trump, Kim también puede descubrir que tiene más amigos ahora que hace unos años. Goza de relaciones mucho mejores con China y Rusia, que se unió a EE.UU. en 2017 para apoyar las sanciones sin precedentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte en respuesta a sus pruebas nucleares y de misiles.

“Esta vez, las nuevas pruebas pueden no tener el mismo efecto en la ONU”, dijo Ankit Panda, miembro de Stanton en Carnegie Endowment for International Peace, y agregó que las tensiones podrían aumentar rápidamente si Biden responde con una demostración de poderío militar. “El mayor riesgo sería que volviéramos a entrar en un ciclo de crisis con Corea del Norte”.

Nota Original:Kim Jong Un Likely to Let His Missiles Do the Talking With Biden

©2020 Bloomberg L.P.