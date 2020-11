Kiko Rivera muestra su apoyo incondicional a Irene Rosales en el peor momento de su vida

07/03/2020 Kiko Rivera e Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Irene Rosales está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Al repentino fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez, el pasado seis de febrero, se une, tan sólo nueve meses después, la muerte de su padre, Manuel, tras padecer los últimos 17 años una larga y penosa enfermedad. Un durísimo varapalo que ha sumido a la sevillana en una absoluta desolación.



Kiko Rivera se ha convertido en estos dramáticos momentos en el principal apoyo para Irene, volcándose completamente en su mujer y dejando de lado la guerra que mantiene contra su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de su padre, Paquirri. Preocupado por cómo superará la madre de sus hijas el fallecimiento de su padre - al que estaba muy unida y en cuyo cuidado se había centrado en los últimos meses - el músico apenas se separó de su lado durante el velatorio de Manuel, en el sevillano tanatorio de Bormujos.



Y si ayer Kiko prefirió dejar de lado las redes sociales, esta mañana, muy temprano, ha querido mandar un precioso mensaje de apoyo a Irene a través de su cuenta de Instagram. Con una fotografía en la que la pareja posa abrazada y sonriente hace unos meses, el Dj le dice, convencido, que "no estás sola en esto. Y esa sonrisa volverá. Te amo".



Unas palabras de ánimo con las que, a pesar de no ser esa su intención, Kiko expresa lo mal que lo está pasando su mujer tras el fallecimiento de su padre pero también deja claro, públicamente, que él estará a su lado para que Irene supere este duro golpe de la vida y vuelva a lucir esa sonrisa para la que ahora no tiene fuerzas.