Juan Avellaneda confiesa que padece cáncer de testículos

MADRID, 27 (CHANCE)



Juan Avellaneda nos ha dejado muy sorprendidos al hacer unas declaraciones para la Asociación Española Contra el Cáncer en las que anuncia que padece cáncer de testículos. Todo comenzó cuando, hace un tiempo, se encontró un bulto en un testículo y no dudó en ir a los especialistas para saber de qué se trataba. Finalmente, los malos presagios se hicieron realidad, era un carcinoma.



El diseñador de moda ha confesado que no le dio la importancia que requería antes de saber que era un carcinoma porque no quería ver la realidad de su vida. Con valor y valentía ha contado públicamente cómo fue esa consulta con su doctor: "Ya empiezas a plantearte mil millones de cosas mientras el médico te está hablando, que tú no le haces ni caso y que realmente no sabes aún si lo tienes. Al principio reaccioné en negación. Nadie lo sabía porque no quería preocupar a nadie. Me dijeron que era un carcinoma, que no pasaba nada, que me tenía que hacer revisiones cada tres meses, cada seis meses, y afortunadamente, de momento, no ha pasado nada".



Juan Avellaneda quiere dejar claro con su testimonio que no es bueno guardar silencio cuando te viene una enfermedad de este tipo en tu vida. Y es que él quiso llevarlo en solitario porque no quería preocupar a nadie, pero reconoce que es bueno desahogarse e informarse de lo que te ocurre: "Es importante, si conoces a alguien -con cáncer-, hablar con esta persona. Es la forma en la que verás que lo que tú estás viviendo, la otra persona también lo ha vivido y te puede explicar unos trucos personales para que lo puedas ir superando. Al final, por miedo, te estás complicando la vida. Haz lo que te apetezca, disfruta y vive el presente, sobre todo".



Gracias a su participación en 'Llámalo cáncer, la realidad detrás de la palabra' hemos conocido la realidad de la vida del diseñador y nos hemos puesto en su piel. Una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer que aporta visibilidad a las distintas realidades que hay detrás de esa palabra que tanto horroriza a la gente.





Te Recomendamos