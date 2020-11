Impacto del virus en la economía británica sería menor: Gráfico

(Bloomberg) -- El Reino Unido tendrá dificultades para evitar las marcas económicas de la recesión actual, aunque el impacto probablemente será menor que el de recesiones anteriores, según Bloomberg Economics. Esto se debe en parte a la magnitud de la respuesta política, que el ministro de Economía, Rishi Sunak, amplió el miércoles. Aun así, la revisión del gasto de Sunak mostró que si bien él ahora está brindando apoyo a la economía, ya está planeando las primeras medidas para controlar el déficit en años posteriores.

Nota Original:U.K. Economy’s Virus Hit May Be Smaller Than Past Slumps: Chart

