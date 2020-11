Guinea.- La oposición acusa a Condé de "apoyarse en las fuerzas de seguridad" para mantener "una dictadura" en Guinea

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El principal partido opositor de Guinea, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), ha acusado este viernes al presidente, Alpha Condé, de "apoyarse sobre las fuerzas de defensa y seguridad" para mantener una "dictadura" en el país africano.



El responsable de comunicación de la UFGD, Ousmane Gaoual Diallo, ha señalado que Condé "ha dividido" a las fuerzas de seguridad y "ha abierto desde 2010 --cuando el presidente accedió al poder-- el camino al saqueo de Guinea con la voluntad de dejar al país agonizante, si no borrado del mapa".



"La dictadura actúa contra todos aquellos que se oponen a este proyecto maquiavélico, que son lanzados a prisión", ha manifestado el portavoz del partido encabezado por Cellou Dalein Diallo, quien ha rechazado la victoria de Condé en las presidenciales del 18 de octubre y ha asegurado que es el verdadero vencedor de los comicios.



En este sentido, ha destacado que "esta voluntad manifiesta de acallar a la oposición y aterrorizar a la población no hará otra cosa que galvanizar a la UFGD, que tiene su fuerza y legitimidad en las presidenciales del 18 de octubre, en las que fue vencedor con más del 53 por ciento de los votos"., según ha informado el portal de noticias Vision Guinée.



El principal líder opositor ha manifestado desde la votación que, según los datos recabados por su partido en los colegios electorales, obtuvo cerca del 53 por ciento de los votos, si bien los resultados oficiales anunciados por la comisión electoral dieron cerca del 60 por ciento de las papeletas a Condé.



Por ello, el portavoz de la UFGD ha incidido en que Condé encabeza "un régimen de trovadores sin ninguna legitimidad" y ha agregado que "cientos de miles de hombres libres y servidores de la UFGD y del pueblo harán girar la máquina de la resistencia activa, pacífica y permanente" para luchar contra "los gérmenes de la autocracia en Guinea".



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el 7 de noviembre la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Desde la celebración de la votación, decenas de destacados opositores han sido detenidos por las fuerzas de seguridad, incluidos altos cargos de la UFGD, la Alianza Nacional para la Alternancia y la Democracia (ANAD) --que apoyó la candidatura de Diallo-- y el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC).



El FNDC galvanizó a una serie de grupos opuestos a la reforma constitucional aprobada en referéndum en marzo --un proceso boicoteado por la oposición-- debido a que allanaba el camino a una nueva candidatura de Condé, pese a que la Carta Magna limitaba a dos los mandatos en la Presidencia.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron las elecciones.

