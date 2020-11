Goldman prevé fuerte repunte mundial en 2021 gracias a vacunas

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. espera que un alto número de personas de las principales economías desarrolladas hayan recibido una vacuna contra el coronavirus para mediados del próximo año, lo que impulsará una “fuerte recuperación” en el crecimiento mundial.

Los economistas del banco predicen que la mitad de la población del Reino Unido estará vacunada para marzo, y que Estados Unidos y Canadá alcanzarán ese umbral un mes después. La Unión Europea, Japón y Australia le seguirán en mayo.

“Esperamos que una gran parte de la población esté vacunada” hacia finales del segundo trimestre, escribieron los economistas Daan Struyven y Sid Bhushan en un informe a clientes. Con el aumento de la producción, la tasa de vacunación superará el 70% en otoño.

Las mayores esperanzas para poner fin a la pandemia, que ha hundido a la economía mundial en su contracción más profunda desde la Gran Depresión, se basan en el despliegue de una vacuna.

Las vacunas experimentales han producido resultados positivos en los ensayos, pero los fabricantes de medicamentos y los Gobiernos se enfrentan a obstáculos logísticos para inocular con éxito a cientos de millones de personas en todo el mundo.

Si algunas de las vacunas en desarrollo no tienen éxito, el suministro, particularmente en la UE, aumentará más lentamente, escribieron los economistas.

