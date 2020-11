Gisela, maestra de ceremoinas en el encendido de las luces de Navidad en intu Xanadú

27/11/2020 GISELA EUROPA ESPA�A SOCIEDAD PABLO NICENBOIM MOLINA



La cantante ha deleitado por sorpresa a todos sus seguidores con una selección de canciones que han sido retransmitidas en directo por Instagram y Facebook



MADRID, 27 (CHANCE)



Se acerca la época más mágica y especial de todo el año, y, a pesar de que será una Navidad atípica, en intu Xanadú quieren que todos sus visitantes disfruten de estas fechas tan señaladas con la misma o más ilusión que nunca. Por ello, este viernes se ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas tan especiales en un evento que ha contado con Gisela como maestra de ceremonias en el tradicional encendido de luces y decoración del conocido centro comercial.



La conocida cantante ha ofrecido una actuación para un grupo reducido de personas en la pista de nieve cubierta de Snowzone, un entorno mágico e idílico desde el que además se ha retransmitido en directo para todos sus fans por las redes sociales del centro comercial madrileño.



Por cada conexión, intu Xanadú ha donado un euro a la Federación Española de Bancos de Alimentos y junto a Gisela, han animado a todos los seguidores a que realicen una aportación para apoyar esta iniciativa solidaria y así conseguir recaudar un gran donativo.



De esta forma, del 27 de noviembre al 6 de enero, intu Xanadú nos propone un viaje lleno de luces y magia para vivir una Navidad más mágica que nunca en la que podamos viajar a aquellos lugares que este año no hemos podido ir, y así visitar los tres puntos selfies de ciudades como París, Londres y Roma. Papá Noel y los Reyes Magos no faltarán a su cita con los más pequeños, y estarán del 4 al 24 de diciembre, y del 26 de diciembre al 5 de enero, respectivamente, para escuchar los deseos y peticiones de los niños. Este año además el encuentro será muy especial, ya que tendrán que viajar a bordo de un zepelín para hablar con ellos a través de videollamada.



Gisela, emocionada, nos ha contado que esta experiencia única de "encender" la Navidad en intu Xanadú es "un regalo por poder aportar un poco de magia y felicidad a este periodo del año tan entrañable que me encanta". Un acto en el que la conocida artista ha cantado para sus fans temas tan entrañales como "Aquella estrella", "Sueña" o "Suéltalo" entre otros con los que ha conseguido emocionar a los asistentes a este mágico evento.



En este año tan diferente por la situación que estamos viviendo, la cantante confiesa que prefiere "no pensar" cómo pasará la Navidad porque "esta celebración para mi está basada en la reunión familiar y pierde todo el sentido celebrarlo puesto que no podré estar con mis seres queridos... así que día a día... pero si algo hemos aprendido es que hay que celebrar cada día porque es un regalo. Tenemos que ser muy auto responsables y cuidarnos nosotros y entre nosotros... no podemos esperar que nadie lo haga por nosotros"



Gisela, ilusionada, desvela que entre sus proyectos profesionales "estas navidades vienen cargadas de muchas actuaciones. Tengo la suerte de poder llevar música y magia a muchos rincones de España para grandes y pequeños".



Después de 20 años de carrera, la artista se siente "muy feliz y orgullosa de todos los proyectos que he podido realizar. Espero poder seguir evolucionando, poniéndome retos diariamente y crecer mucho más como artista"



Gisela, a la que llevábamos tiempo sin ver, nos ha contado además cómo ha pasado el confinamiento: "Intentando ocupar mi tiempo y mi mente, intentando ser productiva y creativa... Quise estar el máximo tiempo posible conectada con mi familia, con mis amigos y con mis seguidores. Además empecé a crear un nuevo proyecto empresarial que nada tiene que ver con la música pero que me apasiona... y disfruté del tiempo con mipareja que en nuestras vidas normales no siempre podemos".



"Estoy bien Gracias a Dios, aunque tengo mis momentos bajos por el coronavirus... lo que llevo peor es no poder abrazar a mi madre y a mis tías. Llevo sin hacerlo desde febrero y eso lo llevo fatal, fatal. Por otro lado, a nivel laboral reinventándonos y sin perder la ilusión", confiesa la cantante - visiblemente más delgada - cuándo le preguntamos cómo se encuentra en estos momentos.



En cuanto a la boda de Chenoa, que se ha aplazado a causa de la pandemia, Gisela confiesa que tiene ganas de ver a su gran amiga casarse: "Lo que quiero es verla feliz", pero no desvela si, finalmente, cantará el día del enlace "porque si te lo digo no será una sorpresa...". Una oportunidad para reencontrarse con sus compañeros de Operación Triunfo, de quienes afirma que "tengo mucho trato con casi todas las chicas, y de chicos con los que más trato tengo son Manu, Alejandro, Naim".



Gisela, feliz con su novio José Ángel Ortega, con quien mantiene una estable relación hace varios años, no se ve todavía vestida de blanco: "No es un plan inmediato, pero supongo que en algún momento pasará", confiesa una ilusionada artista que, como deseo para el próximo año no pide otra cosa que "poder abrazar a mis seres queridos sin miedo a poderles contagiar... disfrutar de mi familia con tranquilidad y poder seguir trabajando en lo que más me gusta y viviendo de mi profesión"