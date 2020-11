¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

El atleta mexicano Ernesto Canto (i) gana el oro ol�mpico, adem�s de lograr una plusmarca ol�mpica, en la prueba de 20 km marcha, disputada en el Memorial Coliseum de Los �ngeles. EFE/Archivo

Madrid, 27 nov (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera, nada mejor que conocer la historia olímpica con este reto semanal de cinco preguntas sobre los Juegos de todos los tiempos.

Cada pregunta tienes tres respuestas posibles, pero solo una es correcta. Las soluciones, junto a algunos datos curiosos, están al final.

1. El récord de campeón olímpico de más edad lo tiene desde los Juegos de Estocolmo 2012 el sueco Oscar Swahn, que ganó una medalla de oro en...

a. Tiro con arco

b. Hípica

c. Tiro

2. La esgrimista alemana Helene Mayer fue campeona olímpica de florete en Ámsterdam 1928. Participó también en Los Ángeles 1932 y en Berlín 1936, en esta última edición, ¿en qué circunstancias?

a. Fue la acompañante de Hitler en el palco

b. Fue la única judía del equipo alemán

c. Fue la única alemana que no hizo el saludo nazi

3. El piloto argentino de Fórmula 1 Roberto Mieres (17 grandes premios en la década de los 50) compitió en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. ¿En qué deporte?

a. Vela

b. Tenis

c. Fútbol

4. José Panizo, olímpico español en lucha grecorromana en Roma'60 y Tokio'64, se ganó después la vida en la industria del cine. Fue el doble de...

a. Sylvester Stallone

b. John Travolta

c. Arnold Schwarzenegger

5. El mexicano Ernesto Canto, fallecido este mes de noviembre a la edad de 61 años, fue campeón olímpico de 20 km marcha en los Juegos de...

a. Moscú 1980

b. Los Ángeles 1984

c. Seúl 1988

1. Respuesta c: Oscar Swahn se proclamó campeón olímpico de tiro, en la modalidad de ciervo móvil por equipos (la prueba individual fue ganada por su hijo Alfred), a la edad de 64 años y 258 días. Debutó como olímpico en Londres 1908 y ganó tres medallas. En los Juegos de Amberes 1920 ganó una plata que le hace ser, aún hoy, el medallista olímpico de más edad (72 años y 280 días) y también el participante más longevo. Murió a los 79 años.

2. Respuesta b: Helene Mayer fue la única judía del equipo alemán en los Juegos de 1936. De apariencia aria, su participación fue un 'salvaconducto' para el régimen nazi ante la mirada internacional. Tras ganar la medalla de plata en Berlín, Mayer hizo el saludo nazi en el podio con la esperanza, según explicó luego, de que eso protegiera a su familia.

3. Respuesta a: Roberto Mieres, que firmó tres cuartos puestos en Fórmula Uno, fue velerista olímpico en los Juegos de Roma'60. Formando pareja con Víctor Fragola, ocupó el decimoséptimo lugar en la clase Star. En aquellos Juegos, y en la misma clase, fue decimonovena la embarcación que tripulaba el príncipe Bira de Siam, que corrió en 19 grandes premios de F1 en la misma década que Mieres. En 1954 ambos coincidieron en Maserati.

4. Respuesta c: José Panizo (1936-2018), sexto en los Juegos de Roma'60, fue el doble del actor Arnold Schwarzenegger en la película 'Conan, el destructor', de 1984.

5. Respuesta b: Ernesto Canto (1959-1920) fue oro en los 20 km marcha de los Juegos de Los Ángeles 1984. Participó también en Seúl 1988 y Barcelona 1992. Murió el pasado 20 de noviembre de cáncer.