Gallegos sella en Seúl "cientos de millones de dólares" en cooperación

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 27 nov (EFE).- El canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, ha destacado el refuerzo en inversiones y proyectos de cooperación por valor de "cientos de millones de dólares" con el que se ha concluido su visita a Corea del Sur, en la que se ha fortalecido además la asesoría en vacunación o prevención de COVID-19.

"Estamos hablando de inversiones por unos 300 millones de dólares. De cooperación no reembolsable en sectores tan importantes como ecología y salud, incluyendo el combate contra el Covid. Con lo cual estamos hablando de unos 500 o 600 millones de dólares", explicó Gallegos en una entrevista concedida a Efe.

El ministro alabó la "generosidad" surcoreana e indicó que en los próximos días y semanas se realizarán los trabajos técnicos para rematar esos acuerdos que prometen aliviar parte del tremendo golpe económico que ha supuesto la pandemia para el país andino.

El Gobierno de Seúl aprovechó a su vez la visita oficial de una semana de Gallegos para invitarlo al Foro de Cooperación Futura Corea-Latinoamércia y el Caribe en el que, entre otros temas, el canciller pudo mantener encuentros y compartir posturas con respecto al "acceso universal a las vacunas".

"Esta tiene que ser una solución multilateral. No vamos a salir individualmente de esto. Tiene que haber un acuerdo mundial para lograr consensos, parámetros y protocolos", explicó Gallegos con respecto a lograr repartos equitativos de estas vacunas.

"Mientras no salgamos todos de esta, no sale nadie", apuntó con respecto al daño generalizado que la pandemia ha generado por el carácter cada vez más transfronterizo de la economía mundial.

En ese sentido, Gallegos visitó durante su viaje el Instituto Internacional de Vacunas (IVI) surcoreano, con el cual se ha firmado un memorando de entendimiento "para buscar su asesoría en las iniciativas de las que somos parte, como Covax o la OMS" o en los acuerdos que Quito ha firmado con AstraZeneca, Moderna y Pfizer para suministrar de 16 millones de vacunas.

El titular de Exteriores también estuvo en la sede en Seúl de Seegene, empresa de soluciones diagnósticas que estuvo entre las primeras del mundo en fabricar en masa pruebas para detectar el coronavirus, y que en el marco de la visita ha regalado a Ecuador 20.000 test.

Otro de los temas que más peso tuvo en este viaje fue la construcción del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en la localidad costera de Manta, un proyecto cerrado este año en el que la Corporación Aeroportuaria de Corea (KAC por sus siglas en inglés) va a invertir en labores de construcción y también a operar cuando esté terminado.

"Es una inversión total de unos 200 millones de dólares que permitirá unir Ecuador con Asia. Y eso va a fomentar no sólo el turismo después de que se recupere también carga y otros elementos", cuenta Gallegos sobre el proyecto que gestionará KAC, que ha ofrecido también el establecimiento de simuladores para capacitación de pilotos en Ecuador.

"Es obvio que ese tipo de inversión nos interesa porque genera empleo y genera oportunidades a futuro", apuntó Gallegos, que destacó la importancia estratégica de Manta, importante destino turístico que es sede de la flota atunera ecuatoriana, una de las mayores del Pacífico, y se encuentra en el punto más occidental en Sudamérica.

El canciller subrayó la importancia de esa conexión con Asia, un "mercado gigante" al que Ecuador espera lograr más acceso mediante futuros acuerdos comerciales.

"Eso nos da acceso a un mercado que representa empleo. Nosotros estructuralmente necesitamos generar cientos de miles de empleos para salir del problema que tenemos en la actualidad, con un crecimiento de la pobreza debido al impacto del Covid", añadió Gallegos.

Preguntado por el conflicto abierto entre Pekín y Washington, dos importantes socios para Ecuador, el titular de Exteriores consideró que Quito no tiene por qué entrar "en una línea de fuego cruzado".

Recordó la alianza estratégica con China, el mayor mercado para el camarón ecuatoriano e ingente comprador de banano que además mantiene una línea de crédito con Ecuador, y también la excelente relación comercial con EE.UU., que acaba de levantar todos los aranceles a las rosas, un hito para el sector de la floricultura del país andino.

Andrés Sánchez Braun