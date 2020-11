Fútbol/Selección.- Jorge Vilda: "No es sencillo lo que hacen estas jugadoras"

LAS ROZAS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, quiso elogiar a sus jugadoras por el partido ofrecido en la goleada por 10-0 de este viernes ante Moldavia porque "no es sencillo lo que hacen", y subrayó el deseo de acabar la fase de clasificación ganando a Polonia y haciéndolo "bien".



"Creo que ha sido una victoria abultada, pero no es sencillo lo que hacen estas jugadoras, que han tenido momentos de fútbol de muy alto nivel, con combinaciones al primer toque y momentos álgidos combinando bien y marcando. La actitud ha sido muy buena desde el primer minuto y hay que felicitarlas por el trabajo", señaló Vilda en rueda de prensa.



El madrileño sabe que el martes tendrán enfrente a un "un equipo de mayor nivel" como Moldavia, aunque también espera que "se cierren cerca de la portería". Además, parece que no vendrá "en plena facultades" por las posibles bajas de dos jugadoras importantes como Pajor y Dudek, pero dejó claro que "el objetivo es ganar y hacerlo bien".



"El objetivo ahora es recuperarse bien para llegar a este partido en perfectas condiciones, y analizar todos los aspectos que se puedan mejorar porque ha habido cosas muy buenas, pero también aspectos a mejorar", añadió.



Por su parte, la centrocampista Aitana Bonmatí aseguró que el vestuario estaba "contento" por la victoria y recordó que "siempre" respetan al rival que tienen enfrente. "Y la mejor forma de hacerlo es hacer lo que sabemos y meter cuantos goles podamos", remarcó.



Además, la jugadora del FC Barcelona se refirió a su gran partido. "Tengo la suerte de jugar al lado de compañeras con las que llevo muchos partidos y entrenamientos. Algunas nos conocemos de sobra del Barça y lo que mejor hacemos cada una y eso en el campo se plasma", sentenció.





