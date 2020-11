Fútbol/Primera.- El Levante se abona al empate y sigue en problemas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Levante consiguió este viernes su quinto empate consecutivo frente al Real Valladolid (1-1) en el partido que inauguró la undécima jornada en LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorilla, y seguirá en problemas una semana más en puestos de descenso.



El equipo de Paco López mereció mejor suerte pero terminó cosechando el mismo resultado (incluso con los mismos guarismos) que en las cinco últimas jornadas. Cinco puntos que resultan insuficientes para un Levante metido en los puestos más calientes de la tabla. Este viernes, los valencianos tuvieron cerca la victoria, pero tuvieron que volver a conformarse con el reparto de puntos.



La noche comenzó fría y con un posible penalti de Nacho Martínez por mano, pero el árbitro no dio importancia a una jugada que habría sido pena máxima para otro compañero. El Levante protestó la jugada pero pronto se olvidó de las súplicas para tomar el mando del partido. Campaña se afianzó en el centro del campo y generó las mejores ocasiones de los suyos.



Morales también lo intentó con dos disparos cruzados, pero fue el conjunto pucelano quien se adelantó al poco de arrancar la segunda parte. Una excelente jugada de Óscar Plano, con recuperación incluida, acabó en un centro medido que Marcos André remató al fondo de las mallas. El testarazo fue inapelable y el 1-0 subió al marcador.



El Levante no paró de trabajar para empatar y acabó encontrando su premio con un penalti muy claro de Joaquín a Dani Gómez. Campaña se desquitó con un golazo y también sacó la espina de muchos de sus compañeros como Rochina, que fue de los mejores en los metros finales. Alcaraz -antes del penalti- perdonó la que hubiera sido definitiva para el Valladolid.



Al final, Dani Gómez -uno de los grandes protagonista del partido- pudo haber logrado el 1-2, que no hubiese sido nada descabellado por los méritos del cuadro granota. El reparto de puntos deja al Valladollid con un punto de ventaja sobre el descenso, precisamente sobre el Levante, que seguirá una jornada más entre los tres peores de la categoría.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 11 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 27.



Valladolid - Levante 1-1.



-Sábado 28.



Elche - Cádiz. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.



Valencia - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16.15.



Huesca - Sevilla. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.30.



Real Madrid - Alavés. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.



-Domingo 29.



FC Barcelona - Osasuna. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.



Getafe - Athletic. Melero López (C.Andaluz) 16.15.



Celta - Granada. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 18.30.



Real Sociedad - Villarreal. Gil Manzano (C.Extremeño) 21:00.



-Lunes 30.



Betis - Eibar. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

Te Recomendamos