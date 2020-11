Estados Unidos.- BBVA mantiene la opción de una recompra relevante de acciones y se siente cómodo con su posición en Turquía

MADRID, 27 (EUROPA PRES)



BBVA mantiene la opción de llevar a cabo una compra "relevante" de acciones con el exceso de capital derivado de la venta de su filial de Estados Unidos, tras no haber fructificado las conversaciones con Sabadell con vistas a una posible fusión, y se siente cómodo con su actual posición en el banco turco Garanti.



El pasado 16 de noviembre, tras anunciar la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) en efectivo, el presidente de la entidad, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Genç, informaron de la intención de llevar a cabo una recompra de acciones "relevante" con el exceso de capital derivado de la operación, al tiempo que no descartaban dedicar una parte a acometer una posible operación de consolidación.



Una vez desestimada la operación con Sabadell, que el 'banco azul' atribuye a "desacuerdos en términos económicos", BBVA mantiene vigentes sus planes de retribución al accionista mediante una "relevante" recompra de títulos.



Fuentes de BBVA consultadas por Europa Press han aclarado que las desavenencias con el Sabadell que han dado al traste con una eventual operación de fusión no han tenido nada que ver con cuestiones de gobierno corporativo, en relación al posible reparto de cargos en el organigrama de la entidad resultante.



El CEO del banco, Onur Genç, ya había dejado claro que la entidad sólo participará en operaciones corporativas siempre que generen valor para el accionista.



En cuanto a las especulaciones sobre la posibilidad de que BBVA ponga el punto de mira en otro de los mercados donde está presente, en concreto en Turquía, las mismas fuentes aclararon que la entidad se siente cómoda con su actual participación en Garanti, donde ostenta el 49,85% del accionariado.





Te Recomendamos