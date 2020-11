ESPECIAL CANTORA 3: Silvia Pantoja desvela, por fin, el motivo por el que rompió su relación con Luis Rollán

21/04/2018 LUIS ROLL�N EUROPA ESPA�A SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Silvia Pantoja está dando un testimonio histórico ya que siempre, la prima de la Pantoja, ha querido permanecer en silencio y no hablar de por qué se dejó de hablar con la tonadillera. Además de 'prima de' también fue amiga de muchas personas que a día de hoy alardean de tener un relación con la cantante. Uno de ellos, Luis Rollán, con el que tenía una amistad íntima de muchos años que se vio afectada en cuanto el colaborador de televisión entabló contacto con la reina de la copla.



Según Silvia Pantoja, dejó de ser amiga de Luis Rollán de la noche a la mañana porque este estaba muy interesado en tener amistad con Isabel Pantoja. Cuando lo consiguió, se acabó su relación: "Yo no me llevo, éramos muy amigos. Luis era como mi hermano, una amistad de 14 años y yo me he reído lo más grande con él, le he querido mucho. Luis siempre ha sido muy fan de mi prima, se arrimó a ella por interés. No me invitó a su boda, porque sabía que si iba mi prima yo no encajaba ahí. Una amistad de 14 años tirada a la basura por puro interés. Él ha contado mentiras. No he vuelto a hablar con él, me estuvieron atacando por redes. Yo lloré muchos días porque no entendía nada. Yo le he considerado como mi hermano. Con Raquel nunca me llevé".



También ha hablado de Raquel Bollo, de la que también asegura que tenía mucho interés en pertenecer al mundo de la reina de la copla y no duda en tacharla de interesada: "En esa época la Bollo estaba deseando hacerse amiga de mi prima, hasta que lo consiguió, pero no vengo aquí a hablar de la Bollo".