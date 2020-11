ESPECIAL CANTORA 3, Silvia Pantoja contesta a Anabel Pantoja: "Esa niña no me conoce, la están metiendo veneno"

23/01/2017 Silvia Pantoja en Madrid EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Silvia Pantoja ha llegado al plató de 'Cantora: la herencia envenenada' dispuesta a zanjar todas las polémicas que ha habido acerca de ella y de su tía Isabel Pantoja. Pero antes, el programa le ha puesto las declaraciones que Anabel Pantoja ha hecho esta tarde en Sálvame y le ha contestado rotundamente.



"Me hace gracia la verdad porque está fuera de su centro esa chica, no sabe ni lo que dice. Yo no vengo aquí a cantar, vengo a hablar y creo que es el momento. Esa es su opinión, yo no vengo aquí a insultar a nadie, vengo a contar mi vida y mi experiencia. Todo el mundo habla ¿y yo no? He tenido muchos años para hablar, me han ofrecido lo más grande, no y también he tenido momentos muy duros. En esos momentos yo tenía miedo y ahora soy una mujer adulta y sé lo que voy a decir y voy a decir la verdad, que con eso se va a todos lados. Al que le guste bien y a quien no, también. Mucha gente quiere saber mi versión" ha confesado en un primer momento Silvia Pantoja cuando le han puesto las imágenes de Anabel Pantoja.



Pero eso no ha terminado ahí porque Silvia Pantoja ha asegurado que: "He visto a Anabel una vez en mi vida, esa niña no me conoce de nada, yo deduzco que la están metiendo veneno para que diga eso" por lo que el testimonio de la colaboradora de televisión no tendría valor ya que no conoce de nada a la prima de Isabel Pantoja.