España.- Aznar alerta de la "deriva populista y autoritaria" del Gobierno

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este jueves de la "deriva populista y autoritaria" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha llamado a defender "todos los días" las "libertades que están en riesgo".



En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Aznar ha indicado que España, "desgraciadamente es un país en regresión y en retroceso", donde hay una coalición de Gobierno "formada por radicalices, con el apoyo de separatistas y de antiguos terroristas, que tiene unos objetivos completamente distintos a los que tienen la mayoría de los españoles y de aquellos que nos agruparon en torno a la Transición".



El Gobierno central y sus socios persigue, en su opinión, un cambio de sistema, de régimen y de sociedad, y no lo ocultan. "Se trata de acabar con la Transición y de hacer un proceso de deslegitimación y de deconstrucción de las instituciones actuales, lo que es una deriva populista y autoritaria extraordinariamente peligrosa que puede derivar en poco tiempo en un proceso constituyente que nos lleve a sitios y metas muy poco deseables".



"Yo creo que en España existe ese grave riesgo de una deriva populistas y autoritaria y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado los españoles que creemos en la libertad para defender todos los días nuestras libertades", ha recalcado Aznar.



Preguntado sobre la alianza entre "moderados y modernizadores" por la que ha abogado, Aznar ha explicado que se necesitan acuerdos económicos, sociales y cívicos, entre la sociedad española, que puedan derivar en acuerdos políticos en torno a causas que pueden ser comunes, como la Constitución, la Unión Europea y una España, ha dicho, que vuelva a converger con los países más desarrollados de Europa y "no vuelva a tiempos pasados".



Ha insistido en que la realidad hoy es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha formado "coalición" con aquellos que quieren acabar con el proyecto "común de España". Según ha añadido, una parte de esa coalición es Bildu, cuyo portavoz, Arnaldo Otegi, "antiguo terrorista convicto y confeso", dice que va a apoyar los PGE porque es el "camino más seguro para conseguir la independencia", y otra parte es ERC, que "no oculta que su deseo es conseguir la autodeterminación e independencia de Cataluña".



"No hay un objetivo común y las decisiones de este Gobierno van en contra de lo que significa la persistencia de la nación española", ha recalcado.



Asimismo, sobre los PGE de 2021, el expresidente ha dicho que son absolutamente "irrelevantes" porque no tienen ni una cifra cierta ni en los ingresos ni en los gastos.



"Intentar pactar unos presupuestos con unos precios que consisten en que una parte de los españoles paguemos el golpe de estado que se ha hecho en Cataluña o paguemos a los separatistas catalanes es un hecho absolutamente inaceptable", ha sentenciado.