El oro cae a mínimo desde julio por optimismo sobre vacunas

(Bloomberg) -- El oro cayó por debajo de US$1.800 la onza a su nivel más bajo desde julio, ya que las noticias positivas sobre la vacuna y una imagen política más clara continuaron socavando el refugio.

El metal amarillo cayó bruscamente en una repetición de las pérdidas observadas el lunes, cuando las noticias de la efectividad de la vacuna de AstraZeneca Plc y los datos económicos positivos de EE.UU. golpearon la demanda. La disminución se aceleró después de que el oro se moviera por debajo de su media móvil de 200 días. Los precios se dirigen a una tercera caída semanal a medida que los inversores favorecen los activos de riesgo a fin de beneficiarse de la eventual recuperación económica.

Las solicitudes de beneficios por desempleo a nivel de estado en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en el primer incremento consecutivo desde julio, según mostró un informe el miércoles. Por otra parte, la vacuna de Astra parece encaminarse a un ensayo global adicional ya que el fabricante de medicamentos intenta aclarar la incertidumbre en torno a los resultados iniciales.

El presidente Donald Trump dijo que renunciará si el Colegio Electoral confirma la victoria del demócrata Joe Biden, una señal de que la transferencia a la nueva Administración será pacífica. Aun así, señaló que tal vez nunca reconozca formalmente la derrota y que podría saltarse la toma de posesión demócrata.

El dinero continuó saliendo de los fondos negociados en bolsa respaldados por oro, que ahora se dirigen a su primera salida mensual del año. Los fondos han sido un pilar de apoyo crucial para los lingotes en 2020, por lo que su erosión actual tiene implicaciones significativas para el precio.

“El oro se ha movido al siguiente ‘tramo descendente’ de su fase de corrección”, según el estratega de mercado de United Overseas Bank Ltd. Quek Ser Leang. Una ruptura de la zona de soporte de entre US$1.760 y US$1.780 abriría el camino para una mayor debilidad hacia los US$1.600, dijo.

