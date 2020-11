El Juárez mexicano cesa al entrenador argentino Gabriel Caballero

El entrenador Gabriel Caballero del Ju�rez camina. EFE/Jos� M�ndez/Archivo

Ciudad Juárez (México), 27 nov (EFE).- El Juárez del fútbol mexicano cesó este viernes al entrenador argentino Gabriel Caballero, quien no logró clasificar al equipo del norte del país a una fase final de la Liga Mx en los tres torneos en que lo dirigió en la primera división.

"Agradecemos el compromiso, trabajo y dedicación mostrado por Gabriel Caballero y su cuerpo técnico al frente de Bravos, apreciamos su contribución en favor de este club", explicó Juárez en una nota de prensa.

Caballero dirigió al equipo fronterizo en 45 partidos de primera división (Liga Mx) a partir del Apertura 2019, en los que obtuvo 13 victorias, 12 empates y 20 derrotas.

"Reconocemos y admiramos a Gabriel Caballero en su calidad de profesional deportivo y ser humano extraordinario, deseándole éxito en sus futuros proyectos", añadió el club en el comunicado.

En el recién finalizado Apertura 2020, Caballero no logró que el Juárez terminara entre los primeros 12 clasificados y fue eliminado al término de la fase regular, al ocupar la decimotercera posición con 19 puntos.

En el Apertura, el Juárez marcó 16 goles, la tercera peor cifra del torneo y permitió 19, la cuarta mejor.

De los 16 tantos de Juárez, 10 los convirtió el paraguayo Darío Lezcano, clave en el esquema de Caballero.

Gabriel Caballero llegó a Juárez en la pretemporada del Apertura 2018, cuando el equipo jugaba en la segunda división, en la que destacó como un equipo protagonista y jugó unas semifinales antes de llegar en el verano de 2019 a la primera división para ocupar una plaza vacante.

En los próximos días, Juárez anunciará al preparador que dirigirá al equipo en el Clausura 2021, que aún no tiene fecha de inicio.

El Juárez FC tiene como base a jugadores sudamericanos: los ecuatorianos Eryc Castillo y Jefferson Intriago, los paraguayos Lezcano, Gustavo Velázquez, William Mendieta y Blas Armoa, así como el uruguayo Maximiliano Olivera y el chileno Bruno Romo.

Caballero es el segundo técnico despedido en los últimos días en el fútbol mexicano. El pasado miércoles, el argentino Antonio Mohamed dejó la dirección técnica de los Rayados de Monterrey, a quienes no clasificó a los cuartos de final del Apertura.