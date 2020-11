El fútbol profesional regresa a Bolivia tras ocho meses de parón

Jugadores Real Santa Cruz (blanco) y el Aurora disputan un bal�n hoy, en el partido por el torneo local del f�tbol boliviano entre el Real Santa Cruz y el Aurora de Cochabamba, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrej�n

La Paz, 27 nov (EFE).- La pelota en la División Profesional de Bolivia vuelve a rodar este viernes tras ocho meses de parón por la pandemia de la covid-19 y las disputas entre dirigentes, que hicieron que el boliviano sea el último torneo en restituirse en Sudamérica.

Lo que viene hasta la víspera de Año Nuevo son partidos casi todos los días, con algunas excepciones de una jornada sin fútbol a la semana, con lo que se busca que se disputen las catorce fechas restantes que se suman a las doce jugadas hasta marzo.

La seguidilla de partidos implica una alta exigencia y concentración para los catorce equipos en competencia, ya que la diferencia entre el primero y el décimo es de apenas 6 puntos, por lo que todo puede pasar en pos de la corona y de la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana del próximo año.

La ventaja es leve para equipos como el The Strongest de La Paz o el Always Ready de El Alto, que lideran las posiciones con 21 puntos, seguidos por el Bolívar de La Paz, Wilstermann de Cochabamba, además del Blooming y el Royal Pari de Santa Cruz, todos con 20 unidades.

Otro factor que puede incidir en este regreso del fútbol de primera división en Bolivia es el ritmo de competencia de equipos como el Wilstermann y el Bolívar, que juegan por la Libertadores y la Sudamericana, respectivamente.

Ambas escuadras han sido las primeras en retornar a los entrenamientos en septiembre y desde octubre han mantenido el ritmo de competencia internacional, a diferencia de los otros doce equipos que apenas han jugado algunos amistosos.

Para este viernes están previstos los duelos entre el Always Ready y el Nacional Potosí, Real Santa Cruz ante el Aurora de Cochabamaba, Real Potosí contra el Guabirá de Montero y el Oriente Petrolero de Santa Cruz frente al Bolívar.

El sábado jugarán el Municipal de Vinto ante el San José de Oruro y el The Strongest contra el Blooming, mientras que el campeón Wilstermann afrontará al Royal Pari.

El fútbol en Bolivia retorna en medio de medidas de bioseguridad y las restricciones de acceso de público a los estadios, aunque para el duelo entre el Always Ready y el Nacional Potosí en El Alto se ha anunciado la habilitación de un 30 por ciento de la tribuna.

Este regreso está marcado también por la elección de Fernando Costa como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), tras la muerte de su antecesor, César Salinas, en julio pasado por complicaciones causadas por la Covid-19.

El deceso de Salinas generó una pugna entre dirigentes por el cargo que dejó vacante y que impidió acuerdos para que el fútbol de la División Profesional se reiniciara antes y que, se cree, influyó en el ritmo de competencia del que careció la selección del país en los primeros partidos de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.