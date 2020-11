El ecuatoriano Guamá gana la quinta etapa y Montenegro es el líder general

Fotograf�a cedida por la Secretaria de Deporte de ciclistas participando en la carrera de la Vuelta Cicl�stica a Ecuador, hoy en Quito. El ecuatoriano Byron Guam�, del equipo Best PC, se adjudic� este viernes la quinta etapa de la Vuelta Cicl�stisca al Ecuador, mientras que su compatriota Jimmy Santiagro Montenegro, de la selecci�n de Ecuador, es el l�der de la clasificaci�n general. EFE/ Secretaria Del Deporte

Guayaquil (Ecuador), 27 nov (EFE).- El ecuatoriano Byron Guamá, del equipo Best PC, se adjudicó este viernes la quinta etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador, mientras que su compatriota Jimmy Santiagro Montenegro, de la selección de Ecuador, es el líder.

Guamá, que ganó también la segunda y la tercera etapas, recorrió hoy los 130 kilómetros entre Playón de San Francisco y Atuntaqui en un tiempo de 3 horas, 7 minutos y 16 segundos.

Detrás de Guamá llegaron a la meta, a una diferencia de 5 segundos, tanto Jimmy Santiago Montenegro como Harold López.

Guamá aseguró este viernes tras cruzar victorioso que "fue una bonita etapa, lamentablemente ya no puedo pelear por ganar la Vuelta Ciclística, pero estoy feliz por el rendimiento que hemos mostrado en este evento", dijo, según publicó un boletín de prensa de la Secretaría Nacional del Deporte ecuatoriano.

Por su parte, Montenegro alcanzó el liderato en la clasificación general con un tiempo de 17 horas, 10 minutos y 20 segundos.

El segundo lugar es para el ganador de la cuarta etapa, Joel Burbano, del equipo Sin Fronteras, a 7 segundos, y con el mismo e ubica en el tercer lugar Harold López, del equipo Best PC, de acuerdo a un informe provisional de la organización.

Uno de los homenajeados en la competición, el ecuatoriano Richard Carapaz -ganador del Giro de Italia 2019, segundo en la Vuelta a España y de una destacada actuación en el Tour de Francia, en ambo casos este año- no participó de la etapa, como se había señalado, pero sí estuvo presente en la premiación de los ganadores de hoy.

Vale destacar que la primera etapa la ganó Cristian Toro, del Movistar Team Ecuador, que también alcanzó el liderato de la clasificación general hasta ser desplazado por Montenegro.

La sexta y última etapa se disputará este sábado con un circuito de 100 kilómetros en la Mitad del Mundo, en la capital ecuatoriana.