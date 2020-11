El aumento de los casos de covid-19 "no preocupa" a Uruguay, según su presidente

Un hombre con tapabocas limpia un bus de transporte p�blico en Montevideo (Uruguay). EFE/Ra�l Mart�nez/Archivo

Montevideo, 27 nov (EFE).- El creciente aumento de casos positivos de covid-19 en Uruguay "no preocupa" a las autoridades de ese país, según afirmó este viernes a la prensa el presidente Luis Lacalle Pou.

No obstante, el mandatario sí manifestó su inquietud por lo que sucederá en la venidera temporada estival, que será de fronteras cerradas.

"Nos preocupa enormemente el número. ¿Por qué?, por lo que le decía ayer a muchos colegas de ustedes, Uruguay está en plena actividad. ¿Cuál es la preocupación que tenemos ahora?, el verano. Ahí sí tenemos preocupación", dijo Lacalle Pou.

Asimismo, agregó que si se observan las gráficas que manejaban algunos miembros del Grupo Assesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Ejecutivo en esta crisis, estas están "dentro de lo esperable".

"Por eso el tema del cierre de fronteras, por eso el tema de recomendaciones, por eso muchas cosas sobre las cuales vamos a trabajar. Esa sí es preocupación. Hay que "seguir pidiéndole a la gente esa convivencia solidaria, que es la que hace que Uruguay tenga una vida muy parecida a la normal", apuntó.

Uruguay alcanzó este jueves un nuevo récord de casos activos de la covid-19 al llegar a 1.022 luego de que en la jornada se detectaran 129 nuevos positivos.

Con estas cifras, el país suramericano llegó a 5.117 casos acumulados desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo.

Actualmente, el departamento (provincia) más afectado sigue siendo Montevideo con 564 casos, mientras que en segundo lugar se encuentra Canelones (sur) con 193.

Rafael Radi y Henry Cohen, dos de los integrantes del GACH, que brinda ayuda al Gobierno en la gestión del coronavirus, señalaron en reiteras oportunidades la importancia de que el país se mantenga en una cifra diaria de dos dígitos para que la situación no se descontrole.

De acuerdo con esto, apuntaron que los 100 positivos diarios son un límite que puede complicar la situación sanitaria de Uruguay.