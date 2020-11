EEUU.- Trump afirma que Biden "solo entrará en la Casa Blanca" si demuestra que sus votos "no fueron fraudulentos"

26/11/2020 Donald Trump, presidente de Estados Unidos POLITICA NORTEAM�RICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS ERIN SCHAFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, "solo puede entrar en la Casa Blanca" si demuestra que los votos que obtuvo en las elecciones del 3 de noviembre "no fueron fraudulentos", una queja recurrente del actual mandatario que por ahora carece de sustento judicial.



Trump declaró el jueves en rueda de prensa que dejará la Casa Blanca si el Colegio Electoral certifica la victoria de Biden, si bien apuntó que dicha certificación sería "un error". El mandatario se niega a asumir su derrota y sostiene que él fue el vencedor.



"Biden solo puede entrar en la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus ridículos 80.000.000 de votos no fueron obtenidos de forma fraudulenta o ilegal", ha asegurado Trump, que considera "un gran problema insalvable" las supuestas dudas sobre los recuentos en algunos estados clave.



El mandatario ha insistido en Twitter en que las elecciones fueron "una completa estafa", si bien ningún tribunal ha avalado por ahora sus quejas y, salvo sorpresas, deberá abandonar su puesto actual el próximo 20 de enero. Trump no ha aclarado si asistirá a la toma de posesión de Biden como es tradición.