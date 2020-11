EEUU.- Trump admite que "va a ser muy difícil" reconocer la victoria de Biden y que será "un error" si se confirma

20/11/2020 El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAM�RICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL NORTEAM�RICA JIM LOSCALZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este jueves que "va a ser muy difícil" reconocer su derrota en las pasadas elecciones presidenciales frente al electo demócrata Joe Biden, y ha insistido en que si las autoridades confirman los resultados actuales "habrán cometido un error".



Con motivo de la fiesta de Acción de Gracias, en su primera comparecencia ante la prensa respondiendo preguntas de los periodistas después de departir por videoconferencia con las tropas estadounidenses en el extranjero, Trump ha matizado que pese a esta situación, dejará "con seguridad" la Casa Blanca una vez los resultados se hagan oficiales.



No obstante, Trump no ha dejado pasar la oportunidad para seguir insistiendo en que el ganador de las presidenciales del 3 de noviembre fue él y que se impuso además por una "tremenda" mayoría de votos, aunque los últimos sondeos que manejan los medios estadounidenses le otorgan a Biden unos 80 millones de votos, casi siete millones más de los que habría obtenido el magnate republicano.



Así, Trump ha argumentado que la dificultad que le supone admitir los resultados radica en el hecho de que "hubo un fraude masivo" y si bien volvió a no aportar pruebas de ello, una vez más, como viene haciendo desde los últimos días, ha anunciado que en las próximas semanas se probarán "cosas que suceden" que serán "impactantes para la gente".



En poco más de media hora con los periodistas, Trump también ha tenido tiempo para anunciar que "probablemente" el sábado viajará al estado de Georgia, donde podría participar en algún tipo de mitin político para apoyar las dos candidaturas republicanas en juego en la segunda vuelta electoral para el Senado.