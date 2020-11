Duelo por convertirse en la revelación del torneo

El entrenador del Elche, Jorge Almir�n. EFE/Ram�n/Archivo

Elche (Alicante)/Cádiz, 27 nov (EFE).- Elche y Cádiz, dos conjuntos recién ascendidos a Primera, pugnarán este sábado (14:00 horas) en el estadio Martínez Valero por tres puntos que consoliden al ganador como la gran revelación del primer tercio del campeonato.

Ambos conjuntos, que encadenan varias jornadas sin ganar, se encuentran instalados en la zona media alta de la tabla, separados solo por dos puntos, y con el denominador común de haberse mostrado más fiables a domicilio que como locales.

El Elche, décimo clasificado, ha enlazado tres jornadas consecutivas sin vencer, por lo que necesita ganar de nuevo para mantenerse lejos de la zona de peligro a las puertas de un tramo de la competición en la que se enfrentará a rivales de enorme potencial.

El técnico del Elche, Jorge Almirón, recupera para este partido a Fidel Chaves y Juan Sánchez Miño, bajas la pasada jornada por lesión, pero no al argentino Emiliano Rigoni, quien sigue en pleno proceso de recuperación de su dolencia en un hombro.

El defensa malí Youssouk Koné es duda tras haber sufrido una gripe durante la semana que le ha impedido ejercitarse con normalidad.

A pesar de las altas, Almirón no tiene intención de cambiar el sistema de juego y volverá a utilizar una defensa de cuatro, en la que Josema Sánchez, pese a ser central repetirá como lateral izquierdo.

Por su parte, el Cádiz visita al Elche con varias bajas y, por segunda semana consecutiva, sin poder su entrenador, Álvaro Cervera, alinear un equipo lo más parecido posible al que realizó un inicio de competición extraordinario, sobre todo a domicilio con victoria incluida en el campo del Real Madrid (0-1), que ha llevado a los gaditanos a plazas europeas.

Cervera ha hecho ver a sus jugadores que son capaces de volver a ganar fuera de casa, como hicieron en los cuatro primeros desplazamientos de la temporada.

Los gaditanos quieren olvidar las dos derrotas seguidas que llevan y que les han acercado por detrás hasta a nueve equipos que podrían superarlos o empatar a puntos, dependiendo de los resultados.

En el centro del campo, una ausencia importante por tercera jornada consecutiva es la del volante José María Martín-Bejarano 'José Mari', que sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de una rodilla y una distensión en el ligamento cruzado anterior que le mantienen en el dique seco.

En esta zona del campo tampoco estará el argentino Augusto Fernández, que había sido utilizado por Cervera como recambio y está aquejado de una lesión.

Una baja que afectará por segunda semana consecutiva al centro de la defensa es la de Juan Cala, que también está lesionado y que ante la Real Sociedad dejó su plaza en el once inicial al argentino Marcos Mauro.

No podrá alinear Cervera tampoco a su pareja preferida de delanteros, debido a la dolencia que sufre el madrileño Álvaro Negredo y a la ausencia del hondureño Anthony 'Choco' Lozano, que debe recuperar la forma tras haber estado aislado dos semanas por un positivo asintomático de Covid-19.

El jugador centroamericano ya está en Cádiz y ha recibido el alta, pero debe reincorporarse a la dinámica de entrenamientos antes de volver a estar disponible.

Alineaciones probables:

Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema; Josan, Marcone, Guti, Morante, Pere Milla y Lucas Boyé.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Jonsson, Garrido, Álex Fernández, Salvi, Jairo; y Malbasic.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 14:00 horas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificación: Elche (10º - 12 puntos) - Cádiz (5º - 14 puntos)

La clave: El equipo ilicitano tiene la oportunidad de demostrar que también puede ser fiable llevando la iniciativa del juego ante un rival que cede la pelota.

El dato: El conjunto ilicitano se enfrenta a una de sus ‘bestias negras’, ya que nunca ha podido ganar en Elche al Cádiz, además le dejó hace cuatro décadas sin un ascenso a Primera y lo envió a Segunda B hace tres años y medio.

La frase: Almirón: “El Cádiz está convencido de lo que hace y nosotros aún estamos en ese proceso”.

El entorno: Puntos clave para ambos equipos, recién ascendidos a Primera, para consolidarse en la zona templada de la tabla y mantener distancias con la cola.