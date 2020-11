Cvirus.- OMS dice que las vacunas no erradicarán a la COVID-19 y pide cautela porque seguirá habiendo supercontagiadores

10/04/2020 El director general de la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la desaceleraci�n de los casos de coronavirus que est� ocurriendo en algunos pa�ses europeos, como Espa�a, Italia, Francia o Alemania. POLITICA WHO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han avisado este viernes en rueda de prensa de que las futuras vacunas no van a lograr, por ahora, erradicar al coronavirus, ya que mientras se van administrando a los grupos prioritarios seguirán habiendo las personas conocidas como "supercontagiadoras".



"Esperamos que la vacunación sirva para controlar la transmisión del virus, pero hasta que no sepamos cómo funcionan en la vida real o tengamos más detalles sobre la forma en la que el virus se transmite, no podemos pensar que con la llegada de las vacunas se va a poder erradicar al virus", ha señalado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.



Por este motivo, el experto ha destacado la necesidad de concretar "muy bien" los grupos de población que van a ser vacunados, subrayando la importancia de centrarse especialmente en aquellos que están participando más en el proceso de transmisión del virus. "Hay que ser muy cautos, ya que siempre que haya el potencial de una persona supercontagiadora nos arriesgamos a que haya una transmisión aunque exista una campaña de vacunación", ha recalcado.



Del mismo modo se ha pronunciado la directora de Inmunización, Katherine O'Brien, quien ha comentado que, aunque "es posible" que las vacunas cambien el periodo de tiempo de la infección de COVID-19, o la forma de transmisión del virus, todavía no se sabe con exactitud cuál es el porcentaje de población que debería estar inmunizada a nivel mundial para lograr la inmunidad de rebaño.



"Hay estudios que sugieren que sería necesario que entre un 60 y un 70 por ciento de la población tendría que ser inmune al virus para que se interrumpa eficazmente la transmisión, si bien todo esto va a depender de la eficacia de las vacunas y por eso es muy importante recabar más información sobre los efectos que van a tener tanto para proteger a una persona como para interrumpir la transmisión", ha detallado.



Por todo ello, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado a los países de que realizar test COVID-19 a la población va a seguir siendo "vital" para frenar la pandemia del COVID-19, recordando que los países que mejor han controlado la transmisión del coronavirus son los que más pruebas han realizado a la población.



En este sentido, Tedros ha subrayado la necesidad de contar con "más y mejores" test de Covid-19 que sean "fáciles de usar, baratos, fiables y rápidos" con el fin de que los pacientes puedan ser atendidos lo más rápidamente posible, aislados y sus contactos rastreados.



"Las vacunas se van a ir desplegando por el mundo, pero los test van a seguir teniendo un papel vital en la pandemia, por lo que se deben realizar de manera estratégica ya que son los que permiten detectar el sitio en el que se encuentra el virus", ha zanjado Tedros.