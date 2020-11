Coronavirus.- Con más de 6,2 millones de casos, Bolsonaro dice que el uso de la mascarilla será "el último tabú en caer"

23/09/2020 Un mural de la Avenida Paulista recuerda a los transe�ntes una de las frases del presidente, Jair Bolsonaro, acerca de la pandemia que ha dejado ya casi 1,1 millones de muertes en todo el mundo, 151.750 s�lo en Brasil. POLITICA SUDAM�RICA BRASIL LATINOAM�RICA INTERNACIONAL F�BIO VIEIRA/FOTORUA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a cuestionar el consenso internacional que existe sobre las medidas decretadas para evitar más contagios de coronavirus, que ha dejado ya 6,2 millones de casos y más de 171.000 muertos en el país, y ha asegurado que el uso de la mascarilla será "el último tabú en caer".



Durante su comparecencia semanal de los jueves a través de un directo en su página de Facebook, Bolsonaro, ha manifestado que en cuanto al uso de la mascarilla "todavía habrá un estudio serio" que trate sobre la efectividad de esta protección y será "el último tabú en caer".



A la espera de ese "estudio serio", Bolsonaro sí ha hecho mención a otro relacionado con el uso de la cloroquina, el fármaco contra la malaria que tanto ha reivindicado durante la pandemia pese a que no existen resultados concluyentes acerca su idoneidad para tratar el coronavirus, que afirma que no provoca arritmias.



Bolsonaro también ha aprovechado su presencia este jueves en sus redes sociales para desmentir que se refiriera al coronavirus como una "gripecita" durante los primeros meses de la pandemia.



"No existe un vídeo, o un audio, en el que yo hable de esa manera", ha asegurado Bolsonaro, quien ha acusado a los medios de tergiversar sus palabras cuando hizo referencia que debido a su pasado como "deportista" no sentiría "casi nada" si diese positivo por COVID-19, o "sería como una gripecita o resfriadito".



Días antes de esa intervención, y cuestionado por si se volvería a someter a una prueba de coronavirus, Bolsonaro afirmó que si "una puñalada" no acabó con él, tampoco lo iba a hacer "una gripecita".



En paralelo a las palabras de Bolsonaro, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este jueves 6.204.220 casos acumulados, después de los últimos 37.614 contagios diagnosticados, así como 171.460 muertes, tras sumar otras 691.



Pese a estas cifras, el ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, ha descartado que Brasil esté en plena segunda ola, pues la subida de nuevos caso y fallecidos se ha dado principalmente en el sureste del país, la región más afectada desde el inicio de la pandemia, en estados como Sao Paulo y Río de Janeiro.