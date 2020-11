Conferencia de Información deja más retos que logros para la igualdad digital

En la imagen, Jolita Butkeviciene, directora de Am�rica Latina y el Caribe en la Direcci�n General de Cooperaci�n Internacional y Desarrollo de la Comisi�n Europea. EFE/Javier Caama�o/Archivo

Quito 26 (EFE).- Lograr una cooperación internacional integral, crear un fondo latinoamericano para las telecomunicaciones y solucionar problemas estructurales para conectar lugares apartados, son algunas de las conclusiones que deja la VII Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información.

Tras cuatro jornadas de conferencias, autoridades y expertos concluyeron este jueves, al cerrar el encuentro, que la cooperación multilateral ayudaría en la transformación digital de la región.

"Queremos aportar a la transformación digital de América Latina y junto a ustedes armar una nueva estrategia de cooperación internacional que beneficie mutuamente a nuestras sociedades", destacó Jolita Butkeviciene, directora de América Latina y el Caribe en la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, durante esta jornada de clausura.

Asimismo, sugirieron crear un fondo económico para que los países latinoamericanos alcancen una transformación digital completa y logren eliminar la brecha digital que impide la conectividad en la ruralidad de la región.

Así lo explicó el ministro de Telecomunicaciones de Ecuador, Andrés Michelena, para quien la región necesita recursos tangibles, que al momento carece, para solucionar los problemas de infraestructura que impiden dotar de conectividad a millones de latinoamericanos "excluidos" de los beneficios de la tecnología.

Y agregó que como presidente de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe eLAC 2020, su prioridad será "trabajar con los 33 países miembros para crear este fondo que se distribuirá según los índices de pobreza, ausencia de acceso a las TIC y falta de conectividad de cada país".

Dicho fondo debería conformarse con al menos el 1 % del PIB de cada país cooperante y se aplicaría en el despliegue de conectividad rural y el aceleramiento del desarrollo de las TIC, explicó en el foro desarrollado de manera virtual.

DEMOCRATIZAR LA TECNOLOGÍA

Impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y con el Gobierno de Ecuador como anfitrión, la VII Conferencia Ministerial reunió por cuatro días a altas autoridades y expertos que discutieron acerca de escalar las tecnologías a todas las industrias y democratizarlas para conectar al mundo a todos los habitantes de la región y darles acceso a las oportunidades que ofrece el espacio digital.

Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, destacó en la segunda jornada de conferencias que la conectividad democratiza la sociedad, y que la no conectividad es una nueva forma de pobreza: "la pobreza digital".

Para ello será necesario reducir la brecha digital y garantizar conectividad al 99 % de la población continental.

"Para revolucionar el futuro de la industria es necesario aplicar un sistema de escalamiento de tecnologías para que de a poco todos lo vayan implementando", señaló por su parte Roberto Viola, director general para Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología en la Comisión Europea.

Sugirió que los Gobiernos de la región instauren políticas que ayuden a las empresas en su transición digital y que deben educar desde ahora a todas las personas para que adquieran habilidades digitales.

DESAFÍOS POR DELANTE

Según datos que ofrecieron los expertos durante su ponencia, tres de cada diez latinoamericanos no han tenido conexión a internet durante la pandemia del coronavirus, por lo que se han visto forzados a migrar a zonas urbanas.

De igual forma, mencionaron que Latinoamérica tiene el otro reto de brindar un servicio de calidad, veloz, porque la manera de usar internet cambió y se ha convertido en una herramienta de educación y producción.

Aunque el uso de tecnologías se ha vuelto imprescindible en la sociedad actual, solo el 21 % de los trabajadores de América Latina puede hacer teletrabajo, mientras que en Estados Unidos o la Unión Europea este indicador llega al 40 %.

Reducir la brecha digital tampoco será tarea fácil porque de acuerdo con las experiencias compartidas por los países de la región, los problemas estructurales persisten y la conectividad no llega a todos los lugares.

"La infraestructura no es la más adecuada en algunos de nuestros países, todavía tenemos problemas para llegar a las áreas rurales, existen muchos factores socioeconómicos que limitan fuertemente la posibilidad de aprovechar las tecnologías", señaló hoy Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos de la Cepal.

Y es que solo el 60 % de la población latinoamericana tiene acceso a internet, por lo que hogares de bajos recursos tienen un 40 % menos de posibilidad de acceder en comparación con una persona de ingresos medios y altos.