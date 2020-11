Ciencia.-Variaciones de color en un controvertido cometa fueron consistentes

27/11/2020 Imagen del cometa 41P / Tuttle-Giacobini-Kresak POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A LOWELL OBSERVATORY



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Al menos tres grupos de investigadores observaron el cometa 41P en 2017 y obtuvieron resultados diferentes. Un nuevo trabajo postula que los datos no fueron contradictorios, sino complementarios.



Investigadores de todo el mundo intentan obtener datos sobre la composición química de los cometas mediante análisis de la luz refractada por sus partículas de polvo. Sin embargo, la información sobre el espectro de colores de los cometas difiere cada vez, dependiendo de diferentes épocas de observación y diferentes ángulos de fase (ángulo Tierra-cometa-Sol).



El cometa 41P adquirió relevancia porque experimentó un freno en su rotación al acercarse a la Tierra.



"El color del cometa varió del rojo al azul. Hemos explicado en detalle por qué sucedió esto", dice Anton Kochergin, uno de los autores del estudio, astrofísico de la FEFU (Far East Federal University) de Rusia. Su estudio se publica en Astronomy and Astrophyics.



"Normalmente, el color final se normaliza teniendo en cuenta los diferentes anchos de banda de los filtros fotométricos aplicados. Sin embargo, en muchos estudios, el color de los cuerpos celestes se interpreta independientemente de un conjunto particular de filtros fotométricos. Demostramos que esto no es válido para todos los casos. La razón por la que el color del cometa difiere es exactamente el conjunto de varios filtros fotométricos", explicó.



El doctor Kochergin enfatizó que los datos opuestos sobre el color del cometa, recopilados por diferentes grupos usando diferentes conjuntos de filtros fotométricos, solo benefician a los investigadores. Es imposible dar una descripción completa del color (el color está directamente relacionado con la composición química del polvo de un coma cometario) y la composición química después de una sola observación. Es necesario observar y determinar las características en dinámica. Cuantas más mediciones se realicen, más precisas serán las conclusiones.



"En la práctica, esto nos permite sondear las propiedades microfísicas del polvo cometario, y los procesos se ejecutan en un coma cometario. Con dicha información, arrojaremos luz sobre los procesos evolutivos del sistema solar. Muchos grupos científicos de todo el mundo están trabajando dentro de esta área fundamental ", explica Anton Kochergin.



Los científicos pudieron modelar los resultados de las mediciones de color del cometa 41P, que recibe casi simultáneamente a través de diferentes filtros fotométricos en diferentes ubicaciones. Aunque el color azul se obtuvo en un caso y el rojo en el otro, los investigadores encontraron que ambos resultados eran consistentes con el comportamiento real de las partículas de polvo cometario en coma 41P. Se pueden copiar estos resultados simulando la dispersión de la luz por las partículas de polvo del mineral piroxeno. El piroxeno es un material de silicato que forma parte del suelo lunar y también se extrajo del asteroide Itokawa y se descubrió en el cometa 81P / Wild 2. Los piroxenos son parte de la materia cometaria y están bien estudiados en laboratorios.



Los investigadores seguirán cooperando en la observación de cuerpos celestes desde diferentes ubicaciones de la Tierra. La rutina ayuda a ponerse al día con el objeto bajo investigación en caso de condiciones climáticas adversas en la ubicación de uno de los observatorios. Esto también aporta datos adicionales en el caso de diferentes conjuntos de filtros aplicados por diferentes equipos. En el programa de observación de los colaboradores internacionales, todos los cometas y asteroides que su equipo es capaz de rastrear.