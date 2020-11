Ciencia.-La Tierra viaja más rápido y está más cerca del centro de la galaxia

27/11/2020 Mapa de posici�n y velocidad de la V�a L�ctea. Las flechas muestran datos de posici�n y velocidad de los 224 objetos utilizados para modelar la V�a L�ctea. POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A NAOJ



Una mejora en el modelo de observación de la Vía Láctea coloca a la Tierra siete kilómetros más rápida y unos 2.000 años luz más cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia.



Esos datos refinados corresponden a nuevos datos, incluido un catálogo de objetos observados durante más de 15 años por el proyecto japonés de radioastronomía VERA.



VERA --Exploración de radioastrometría VLBI (Very Long Baseline Interferometry)-- comenzó en 2000 para mapear la velocidad tridimensional y las estructuras espaciales en la Vía Láctea. VERA utiliza una técnica conocida como interferometría para combinar datos de radiotelescopios esparcidos por el archipiélago japonés con el fin de lograr la misma resolución que tendría un telescopio de 2300 kilómetros de diámetro.



La precisión de la medición lograda con esta resolución, 10 microsegundos de arco, es lo suficientemente nítida en teoría como para resolver un centavo estadounidense colocado en la superficie de la Luna, informa en un comunicado el NAOJ (National Astronomical Observatory of Japan).



Debido a que la Tierra está ubicada dentro de la Vía Láctea, no podemos dar un paso atrás y ver cómo se ve la galaxia desde el exterior. La astrometría, medición precisa de las posiciones y movimientos de los objetos, es una herramienta vital para comprender la estructura general de la galaxia y nuestro lugar en ella. Este año, se publicó el Primer Catálogo de Astrometría VERA que contiene datos de 99 objetos.



Basándose en el Catálogo de Astrometría VERA y observaciones recientes de otros grupos, los astrónomos construyeron un mapa de posición y velocidad. A partir de este mapa calcularon el centro de la galaxia, el punto alrededor del cual gira todo.



El mapa sugiere que el centro de la galaxia y el agujero negro supermasivo que reside allí se encuentran a 25.800 años luz de la Tierra. Esto está más cerca que el valor oficial de 27.700 años luz adoptado por la Unión Astronómica Internacional en 1985. El componente de velocidad del mapa indica que la Tierra viaja a 227 kilómetros por segundo mientras orbita alrededor del Centro Galáctico. Esto es más rápido que el valor oficial de 220 km/s.