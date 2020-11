Casado aspira a la reelección tras ser liberada por el COI de toda sombra

La espa�ola Marisol Casado. EFE/ Christian Ugarte/Archivo

Madrid, 27 nov (EFE).- La española Marisol Casado aspira a ser reelegida este fin de semana presidenta de la federación internacional de triatlón (WT, World Triathlon) con una holgada victoria sobre el danés Mads Freund, apenas unas horas después de que la Comisión Ética del COI la liberase de toda sombra de sospecha en su gestión.

Siguiendo la recomendación de esa Comisión, el Ejecutivo del COI que preside Thomas Bach concluyó el miércoles que Casado, presidenta de WT desde 2008, no había cometido durante su gestión "ninguna violación de los principios éticos del COI", organismo al que también pertenece, pese a la denuncia en ese sentido de los miembros del Tribunal de apelación de su federación.

"Esperaba esta decisión del COI porque ya se veía que era una denuncia sin pruebas, que no tenía sentido y que había que poner en el contexto de las elecciones del domingo", dijo Casado a Efe.

"No hay ninguna irregularidad", insistió.

La denuncia tiene su origen en los problemas organizativos que se vivieron en la Copa Panamericana disputada en La Habana en febrero. Varios participantes se saltaron una boya en el tramo de natación, pero fue imposible identificar quiénes eran.

Las distintas instancias técnicas y jurídicas se enzarzaron, tras una reclamación de las federaciones de Irlanda y Luxemburgo, en una serie de decisiones contradictorias sobre si había que mantener los resultados oficiales de aquella prueba o hacer un reparto equitativo de puntos y premios económicos entre todos los participantes.

La convocatoria de elecciones a miembros del Tribunal de apelación de WT fue vista por los cinco actuales miembros como un intento de menoscabar su autoridad. El suizo Philippe Renz, presidente del Tribunal, habló de "múltiples violaciones de los valores, principios y reglas de WT, ASOIF y COI" y presentó una queja ante la asociación de federaciones internacionales (ASOIF) y luego ante el COI, que no han apreciado ninguna actuación irregular.

Con este aval, Casado (Madrid, 1956) tiene todo a su favor para ser reelegida presidenta de la federación por un nuevo periodo de cuatro años. Su único rival es el presidente de la federación danesa, que surgió como candidato hace pocas semanas.

"Es extremadamente triste pensar que hay individuos en la familia del triatlón para quienes sus ambiciones personales tienen prioridad sobre el bien de nuestro deporte", dijo Casado en una carta dirigida a las 172 federaciones nacionales. También todas ellas recibieron copia de las demandas de Renz, por lo que el voto del domingo revelará a quién apoyan los miembros de la WT.

Con el triatlón consolidado como deporte olímpico, que en Tokio 2020 añadirá las pruebas del relevo mixto, Casado quiere, en caso de lograr un nuevo mandato, aumentar las competiciones de ámbito local o regional para favorecer a las federaciones menores.

Pertenece al COI en razón de su cargo en WT, por lo que si ella cede la presidencia esta federación perdería 'su puesto' en la asamblea olímpica, una razón que puede inclinar la balanza a favor de Casado en la votación del domingo.

Las asambleas continentales de la WT precederán el sábado al congreso electoral.