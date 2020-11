Cabrini: "Si Maradona hubiera jugado en la Juve todavía estaría vivo"

Los entrenadores de las selecciones del grupo A de la Eurocopa femenina de f�tbol de 2013, Antonio Cabrini de Italia, Pia Sundhage de Suecia, Andree Jeglertz de Finlandia y Kenneth Heiner-Moeller de Dinamarca posan para los fot�grafos despu�s del sorteo de los emparejamientos de la citada competici�n en Gotenburgo, Suecia. EFE/Adam Ihse/Archivo

Roma, 27 nov (EFE).- Antonio Cabrini, defensa del Juventus de Turín entre 1976 y 1989, y uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol italiano, declaró hoy a los medios locales en su despedida al "Pibe" que "Maradona seguiría vivo si hubiera jugado en el equipo juventino y no en el Nápoles", un comentario que ha levantado mucha polémica.

"El ambiente lo habría salvado", dijo refiriéndose al equipo de Turín. "El amor de Nápoles era tan fuerte y auténtico como enfermizo", explicó refiriéndose a la afición que lo encumbró como su dios.

Pese a estas palabras, incendiarias dada la histórica rivalidad de ambos clubes, así como la no menos importante existente entre el Norte y el Sur de Italia, el ex-defensa recordó con admiración a Maradona.

"Era un líder fuerte, valiente, inalcanzable y generoso", lo recordó, "para nosotros Diego fue un ejemplo de coraje y generosidad sin igual".

Aunque Cabrini, ahora entrenador, trató de ser generoso en su homenaje, no evitó aludir a los claroscuros en la vida del "D10S": "Era una leyenda viviente y un rival caballeroso, que como muchos otros campeones supo dar lo mejor y lo peor al mismo tiempo".