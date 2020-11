Bruselas rehusa modificar el mecanismo para ligar los fondos comunitarios al Estado de derecho

EFE/EPA/Olivier Matthys

Bruselas, 27 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) rechaza modificar el mecanismo que condicionará la recepción de fondos comunitarios a que se respete el Estado de derecho y confía en que se solucione el veto de Hungría y Polonia, que este jueves reafirmaron su bloqueo al plan de recuperación de la Unión Europea por su rechazo a estas condiciones.

"No tenemos ninguna intención en la Comisión Europea de cambiar el acuerdo, como seguro que tampoco la tiene el Parlamento Europeo", dijo el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en una conferencia organizada por el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS).

Reynders afirmó que Bruselas tratará de "seguir convenciendo" a Budapest y Varsovia de levantar su veto al presupuesto comunitario para 2021-2027 y al Fondo de Recuperación pospandemia.

"Todas las posibles opciones están sobre la mesa. Hay muchas posibles soluciones pero la primera es tratar de involucrar a todos", afirmó.

Tras reunirse este jueves en Budapest, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, reafirmaron su rechazo a esta condicionalidad por considerar que está motivado políticamente y que no respeta el acuerdo alcanzado en julio por los líderes comunitarios sobre el plan de recuperación.

El acuerdo de julio, al que se sumaron ambos países, preveía además un presupuesto de casi 1,1 billón de euros y un fondo de 750.000 millones de euros, la creación de un sistema que condicionara las ayudas a cumplir con el Estado de Derecho, pero dejaba abiertos a negociación con la Eurocámara los detalles del mismo.

Budapest y Varsovia, que tienen sendos expedientes comunitarios por sus problemas con el Estado de derecho, rechazan ahora el acuerdo cerrado entre el Parlamento y el Consejo, que contempla que se puedan paralizar los pagos a países que violen estos principios si lo propone la Comisión y lo apoya una mayoría cualificada de países.

La Comisión defiende, sin embargo, que el mecanismo de condicionalidad que se ha pactado "corresponde al acuerdo que lograron los líderes en julio en el Consejo Europeo", según explicó el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, en rueda de prensa.

Subrayó que este se centrará en la protección del presupuesto europeo, que dispone de mecanismos que aseguran que se aplicará "de forma igualitaria y justa" y que las medidas que pudieran llegar a adoptarse bajo el mismo "estarían sujetas a la supervisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE)".

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ya instó a Hungría y Polonia el miércoles a plantear el caso al TJUE si tienen dudas sobre la legalidad del mecanismo y les pidió levantar el bloqueo que mantienen sobre unas ayudas que se necesitan con urgencia.

El Parlamento Europeo, por su parte, ha dejado claro que no aceptará modificar el mecanismo.

"Polonia y Hungría reniegan de los valores que permitieron su adhesión (a la UE). No cederemos, nuestros fondos estarán condicionados al respeto de la democracia", dijo ayer la eurodiputada liberal Valérie Hayer, una de las negociadoras del presupuesto.

"Espero que no se salgan con la suya Hungría y Polonia. No ha sido una sorpresa lo que ha ocurrido (...) pero no se pueden librar Es importante respetar el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia en toda la UE", afirmó el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar en la conferencia del CEPS.

Los líderes de los grupos políticos del PE avisaron ya la semana pasada de que el acuerdo "no puede reabrirse de ningún modo". "No haremos ninguna concesión por nuestra parte", dijeron.