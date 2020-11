Botafogo rescinde contrato con el técnico argentino Ramón Díaz antes de su debut

El entrenador argentino Ram�n D�az. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Río de Janeiro, 27 nov (EFE).- El club Botafogo brasileño anunció este viernes la rescisión del contrato con el técnico argentino Ramón Díaz, fichado hace exactamente tres semanas pero que no llegó a debutar en el cargo debido a los problemas de salud por los que permanece hospitalizado en Paraguay.

El conjunto de Río de Janeiro, que afronta una grave crisis de rendimiento que lo tiene en el penúltimo lugar de la clasificación del Campeonato Brasileño y amenazado con el descenso a la segunda división, aseguró que no puede esperar más tiempo por la llegada del entrenador.

"Lamentablemente, ante el estado de salud del entrenador argentino, cuya alta médica está ahora prevista para el 7 de diciembre, el club entiende que no puede esperar más tiempo", afirmó el conjunto carioca en un comunicado.

El exseleccionador de Paraguay y extécnico del Libertad paraguayo fue presentado en Río de Janeiro como técnico del Botafogo en la primera semana de noviembre, pero inmediatamente regresó a Asunción para someterse a una cirugía que ya estaba programada con el compromiso de regresar así que fuese dado de alta, lo que hasta ahora no se produjo tras haber sido operado el 14 de noviembre.

El Botafogo manifestó su deseo de que el entrenador pueda recuperarse totalmente en breve y agradeció a su equipo, incluyendo a su auxiliar técnico e hijo, Emiliano Díaz, quien comandó el conjunto carioca en los últimos partidos, por el corto período en que asumieron el plantel.

En el mismo comunicado Botafogo anunció como su nuevo entrenador al brasileño Eduardo Barroca, que dirigió al equipo por un corto período el año pasado y "tuvo un trabajo reconocido por conquistas importantes en las categorías juveniles".

Según la nota, el nuevo entrenador iniciará sus actividades este sábado.

Emiliano Díaz sufrió tres derrotas seguidas como técnico interino del Botafogo, que terminaron por hundir al equipo en los últimos lugares de la clasificación.

Ramón Ángel "El Pelado" Díaz, de 61 años y que se destacó como jugador de la selección argentina a finales de la década del setenta y en los años ochenta, además de militar en clubes de su país, Italia, Francia y Japón, ejercía como técnico del Libertad paraguayo antes de aceptar la propuesta del Botafogo.

Como entrenador, dirigió a los equipos argentinos River Plate -con el que también debutó como jugador-, San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda; las Águilas del América de México, Al-Hilal y Al-Ittihad de Arabia Saudí, el egipcio Pyramids de Asiut y la selección paraguaya entre 2014 y 2016.

En el Botafogo sustituyó a Bruno Lazaroni, despedido tras la eliminación del club de la Copa do Brasil por el modesto Cuiabá de la segunda división.