Bielorrusia.- Lukashenko avanza que dejaría la Presidencia de Bielorrusia cuando fuera aprobada la nueva Constitución

03/10/2020 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha hecho saber este viernes que estaría dispuesto a abandonar el cargo en el momento que fuera aprobada la nueva Constitución nacional, todavía en proceso de negociación.



"No trabajaré como presidente con ustedes bajo la nueva Constitución", se ha limitado a declarar Lukashenko, sin especificar cuándo llegaría ese día, antes de incidir en la necesidad de enmendar el texto constitucional para ajustar las competencias del presidente.



"No voy a dar forma a la Constitución para satisfacer mis necesidades. Por lo tanto, vamos a tranquilizarnos todos un poco", ha añadido el mandatario durante una comparecencia este viernes recogida por la agencia de noticias bielorrusa BelTA.



El presidente se ha declarado "un defensor de una nueva Constitución" para regenerar el sistema político nacional. "No porque necesitemos algo de democracia. La democracia no es la cuestión", ha declarado Lukashenko antes de avisar, sin embargo, que no permitirá que la nueva Carta Magna caiga en manos "de un presidente desconocido, porque eso sería un desastre".



El procedimiento de enmienda constitucional comenzó tras las polémicas elecciones del 9 de agosto, en las que Lukashenko renovó mandato en una polémica victoria disputada por la oposición.



Aunque la cámara baja del Parlamento comenzó el 2 de octubre a admitir propuestas para enmendar la Carta Magna, la oposición ha rechazado participar en este mecanismo y ha exigido la celebración de nuevos comicios.



Desde la victoria de Lukashenko, el país ha sido escenario de multitudinarias protestas convocadas por la oposición, que se han saldado habitualmente con decenas, cuando no cientos, de detenidos.