Baloncesto.-El Asvel aprovecha el 'Black Friday' del Barça

27/11/2020 ASVEL Villeurbanne - Bar�a DEPORTES FCB



Los de Jasikevicius regalan una noche de fiesta al colista de la Euroliga



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Barça cayó (80-68) en su visita al ASVEL Villeurbanne este viernes en la jornada 11 de la Euroliga, una noche de fiesta para el colista de la competición ante un líder negado, a remolque desde el principio e incapaz de meterse en el partido ni evitar una derrota nueve partidos después.



El día oficial de las rebajas, esa fiebre de la compra conocida como 'Black Friday', el cuadro culé ofreció descuentos sin comparación. Un Barça muy rebajado entró mal en el parqué de Lyon y no supo encontrar a alguien inspirado dentro del mejor plantel actualmente del Viejo Continente.



El líder se llevó un repaso en casa del último, un ejemplo más de que la Euroliga no tiene día sencillo. Todo se trabaja y así lo planteó el Asvel. Norris Cole fue el motor, Lighty hizo de ejecutor y Fall y Bako, dueños del juego interior. Una columna vertebral que sostuvo a los locales, en un ejercicio coral brillante, en su segunda victoria del curso.



El Barça, que se queda en 8-2 aún en cabeza, entró ya con la pájara, y con 25 puntos en contra en el primer cuarto. Sarunas Jasikevicius buscó soluciones que no encontró. Funcionaron a medias Mirotic y Calathes, pero Heurtel falló en la dirección. Con poco acierto y sin una defensa seria, el equipo culé se tambaleó.



Tras el descanso, con esa renta de 10 abajo que parecía insalvable, el Barça chocó con un muro llamado Bako. Abrines pareció la tecla de Jasikevicius, pero el cuadro galo no renunció a rubricar su mejor partido en Euroliga. La reacción visitante la enfrió Lighty (61-47) y a 12 llegó el Barça al último cuarto.



Calathes en dos asistencias era un claro indicativo de que el equipo culé no funcionaba. Dos triples anotó el Barça en un partido pobre, irreconocible salvo por Mirotic (14 puntos y 9 rebotes) para perder en Euroliga tras siete victorias seguidas.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 80 - BARÇA, 68. (45-36, al descanso).



--EQUIPOS.



ASVEL VILLEURBANNE: Freeman (12), Diot (3), Lighty (17), Yabusele (7) y Fall (6) --quinteto inicial--; Lacombe (-), Kahudi (10), Noua (3), Hayes (-), Cole (14), Bako (8).



BARÇA: Calathes (12), Higgins (9), Abrines (2), Mirotic (14) y Pustovyi (4) --quinteto inicial--; Oriola (4), Davies (6), Hanga (-), Bolmaro (4), Smits (6), Heurtel (3), Kuric (4).



--PARCIALES: 25-19, 20-17, 20-17, 15-15.



--ÁRBITROS: Lottermoser, Rocha y Udyanskyy. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Astroballe.