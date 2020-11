Astra arriesga su reputación con el lío de la vacuna: C. Hughes

(Bloomberg) -- Es posible que el trabajo de AstraZeneca Plc para convertir la investigación de la Universidad de Oxford en una vacuna contra el covid-19 de amplia distribución no tenga un costo financiero para la farmacéutica británica gracias a la financiación de fuentes externas, pero claramente el desarrollador de la vacuna ha asumido cierto riesgo reputacional.

La presentación esta semana de los datos de un ensayo de fase avanzada se ha convertido en un problema. AstraZeneca y Oxford presentaron resultados de eficacia que fueron distintos para dos dosis diferentes. No estaba claro qué hizo que un procedimiento tuviera mejores resultados que el otro.

Entonces las cosas se complicaron. Trascendió que el grupo de voluntarios que arrojó mejores resultados estaba compuesto por personas de hasta 55 años, mientras que el otro incluía participantes mayores. La tardía divulgación de esta información, más el hecho de que no proviniera de AstraZeneca ni Oxford, sino del titular del programa estadounidense de vacunas Operación Warp Speed, ha dado que pensar a los analistas: muchos aún no están convencidos de que el ensayo con el resultado de mayor eficacia fue realmente sólido.

Para agravar aún más las cosas, resulta que la administración de la dosis más baja en uno de los ensayos fue involuntaria (quizás fortuita). El periódico británico Mirror lo informó en junio, pero esta peculiaridad no fue mencionada junto con los resultados cuando, sin duda, la información habría sido útil. El error se produjo en el ensayo que Oxford realizó en el Reino Unido. La universidad dice que discutió el asunto con los reguladores antes de continuar y ahora ha establecido métodos confiables para medir la concentración.

La pregunta más importante es cómo afecta todo esto la batalla contra el coronavirus. El riesgo es que estos eventos mermen la confianza y la disposición de las personas a vacunarse. Algunos de los problemas deberían aclararse pronto cuando se publiquen todos los detalles de los ensayos en una revista académica.

La respuesta correcta es llevar a cabo más ensayos, como ha argumentado el analista de Bloomberg Intelligence Sam Fazeli. Es probable que efectivamente eso suceda, dijo el jueves Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, a Bloomberg News. Soriot confía en que este incidente no retrasará la aprobación regulatoria en Europa; pero es posible que sea necesario esperar más datos y que se retrase el levantamiento de las restricciones a la interacción social fuera de EE.UU., donde dependen más de la vacuna británica que de las alternativas, como señala Fazeli.

Si la eficacia de la vacuna resulta ser menor a la que se pensaba, será necesario administrarla de forma más generalizada para evitar la transmisión del virus. Dicho esto, si se requieren dosis más pequeñas en promedio, habría más para todos.

Una pregunta secundaria es el impacto en AstraZeneca como negocio. La farmacéutica se encuentra en una asociación complicada con la academia en una tarea global, no un proyecto discreto y de propiedad total. El precio de la acción, que superó el optimismo de la vacuna, ahora ha vuelto a su nivel anterior al covid. Pero no está claro que eso no esté vinculado a la noticia sobre los ensayos, a pesar de que su negocio principal gira en torno a medicamentos oncológicos, cardiovasculares y respiratorios.

Pero una cosa que AstraZeneca sí controla es cómo presenta los hallazgos de los resultados. Soriot puede estar orgulloso de defender a la compañía en esta pelea. Pero debe ser extremadamente cuidadoso de no alardear de sus éxitos.

