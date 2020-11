Artistas latinos retrocedieron en EEUU durante Trump, dice Kate del Castillo

La actriz mexicana Kate del Castillo. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 26 nov (EFE).- La actriz mexicana Kate del Castillo afirmó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump echó atrás los avances y el respeto que los latinos, incluyendo artistas, habían conseguido en la sociedad estadounidense durante décadas.

“Empezaron a cambiar mucho las cosas, (como) ir a un supermercado y hablar español y la gente te agrede, una cosa que ya no se veía; a mí nunca me ha tocado, pero siento ya una aversión que ha creado este presidente, nos fuimos a décadas atrás en la historia con este señor”, lamentó Del Castillo.

En una conferencia magistral en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México), que concluye este viernes, la productora y empresaria tequilera señaló que la política del mandatario afectó también a la industria cinematográfica.

“Este presidente pasó a fregar (arruinar) todo para todos, de entrada bajaron del 7 % al 4 % las mujeres protagonistas en cualquier serie o película”, informó.

ESTEREOTIPOS LATINOS

En la charla transmitida de manera virtual desde la plataforma del festival, la mexicana afirmó que los personajes que son asignados a las actrices latinas siguen siendo estereotipados pese a que han logrado una mayor presencia en las películas hollywoodenses.

“Estoy harta de cómo nos cosifican a las latinas, del sexismo que hay con los personajes, los roles de las latinas en Estados Unidos es de risa", expresó.

"Ha ido cambiando poco a poco desde que yo llegué a ahora, 20 años después sí ha cambiado, pero a pasitos de tortuga, ahora con el post 'Me too' se viene una era diferente”, reconoció.

Del Castillo es una de las actrices mexicanas más conocidas en Estados Unidos y Latinoamérica por su papel de Teresa Mendoza en la serie “La Reina del Sur”, basada en el libro homónimo del español Arturo Pérez-Reverte y que ha tenido dos exitosas temporadas que cosecharon varios premios.

La actriz estuvo inmersa en una polémica en 2016 debido a las acusaciones del Gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La intérprete reveló que pese a la pandemia por la covid-19 hay avance en el guion de la tercera temporada de la serie y adelantó que el personaje se alejará del narcotráfico y la historia será más fuerte que sus antecesoras.

“Esta tercera va a venir mucho más fuerte, tenemos que irnos superando, yo pedí que nos alejáramos del narcotráfico, ya lo tocamos, estamos todos rebasados del narcotráfico. (...) Ya tuvimos sesiones, me mandaron el primer capítulo de la tercera y está muy, muy buena”, reveló.

Explicó que Pérez- Reverte delineó de principio a fin la estructura de esta nueva temporada y el guion estará a cargo de un nuevo grupo de escritores que van a desarrollar la idea trazada por el narrador español.

La actriz de películas como “Bad boys for life” y “Los 33” y series como “Ingobernable” aseguró que su productora Cholawood Productions busca generar proyectos con buenas historias que impulsen además el talento latino.

“Si tienes una buena historia va a tener éxito independientemente de los actores; cuántas películas enormes de grandes actores de Hollywood han sido fracasos porque no hay buena historia y los actores no lo podemos sustentar”, indicó.